Probiyotiklerin Faydaları Nelerdir? Probiyotik Neye İyi Gelir?

Probiyotik Vücuda Etkileri Nelerdir?



Probiyotik Faydaları Nelerdir?



Probiyotik Kimler Kullanmalı?



Probiyortik Hangi Besinlerde Bulunur?



Hazır Probiyotik Nasıl Kullanılır?



; enfeksiyona ve hastalıklara sebep olan bakterilerin aksine, sindirim sistemi ve deri başta olmak üzere çeşitli vücut sistemlerinin dengeli biçimde çalışmasına yardımcı olan yararlı bakteri ve mayalardır. Zararlı bakterilerin hastalık yapıcı etkilerinin ortadan kaldırılmasında da büyük bir rol oynayan yararlı bakteriler, vücutta doğal olarak bulunur. Vücudumuz, hücrelerimizin yanı sıra mikrobiyota/mikrobiyom adı verilen bir sisteme de sahiptir. İnsan vücudundaki tüm mikroplar (bakteriler, mantarlar, virüsler, protoza, vb.) bu sistemin bir parçasıdır ve her bireyin vücut mikrobiyomu farklıdır. PekiBu mikrobiyom içerisinde yer alan yararlı bakteriler; insan vücudunda sağlığa katkıda bulunan, iç organlarda yaşamına devam eden, tüketilmesinde sakınca olmayan mikroorganizmalardır. Bu özellikleri sebebiyle, insan vücudunda herhangi bir sebepten dolayı sayıları azaldığında takviyelerle desteklenebilirler.-Bağışıklığımızı güçlendirir.-Bağırsak sağlığımızı korur.-Duygu durumumuzu iyi yönde destekler. Bizi depresyon ve anksiyeteden koruyup, hafızamızı güçlendirir.-Belirli alerjilere ve özellikle egzamaya iyi gelen mikroorganizmalardır.-Kalp sağlığımızı destekler.-Zayıflama sürecini kolaylaştırır.Probiyotikler vücutta bulundukları yerlere göre farklı etkilere sahiptir. Bu yararlı bakteriler; sindirim sistemi, ağız, vajina, idrar yolları, deri ve akciğerlerde yer alır. Her bakteri kolonisi içinde bulunduğu sistemin dengesini korumakla yükümlüdür.Bağırsaklardaki probiyotiklerin faydaları, büyük oranda sindirim ve bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını sağlamaya yöneliktir. Yararlı bakteriler, mikrobiyotanın (bağırsak florası) dengesinin sağlanmasında büyük rol oynar. Enfeksiyonların yol açtığı iltihaplanmaları gidererek vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasına destek olur. Sindirimin desteklenmesinden vitaminlerin sentezlenmesine kadar pek çok işlevi yerine getiren probiyotiklerin vücutta eksilmesi durumunda, vücudun işleyişinde bozukluklar meydana gelir ve vücut sağlığı zarar görür.Probiyotiklerin vücutta üstlendiği başlıca görevler; bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkıda bulunmak, yiyeceklerin sindirimine yardımcı olmak, vücutta sentezlenen vitaminlerin üretimine yardımcı olmak, bağırsakların duvarını oluşturan ve vücuda giren zararlı bakterilerin kana ulaşmasını engelleyen hücrelere yardım etmek ve alınan ilaçların emilimini artırmaktır.İnsan mikrobiyomunu yani vücudumuzda bizimle ahenk içinde yaşayan iyi huylu bakterilerin varlığını yaş, genetik, ilaç kullanımı, stres, sigara içimi, egzersiz sıklığı ve beslenme alışkanlıkları etkileyebilir. Mide ve bağırsak sistemindeki hassas bakteri dengesinin bozulmasının ishale (antibiyotik ilişkili ishal, turist ishali, bağırsak enfeksiyonları), gastroenterit, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu, inflamatuar bağırsak hastalığına (Crohn hastalığı ve ülseratif kolit), alerjiler ve bazı kanserlere zemin hazırlayabilir. Bu sağlık problemlerinde probiyotik destek alınması iyileşme sürecine katkı sağlar. Bunun yanında, hipertansiyonu, ani kilo kaybı, alkol kullanımına bağlı karaciğer hasarı olan kişilerde de probiyotiklerin kullanımı olumlu etkiler yaratabilir.En sağlıklı probiyotik besinler; ev yapımı yoğurt, kefir, lahana turşusu, tempeh ve natta (fermente edilmiş soya fasulyesi ürünleri), kombucha (fermente edilmiş bir tür çay, sıklıkla yeşil çaydan yapılır), su kefiri (veganlar için üretilmiş, kefir mayasının suya çalışmış hali), salatalık turşusu, yayık ayranı, süzme peynir, mozarella-Gulda peynirleri, kımız, boza, tarhana ve şalgam suyudur.Probiyotik içeren takviyelerin kullanımı, takviyenin içeriğine ve hangi formda olduğuna göre farklılık gösterebilir. Alınan takviyelerin, mide asidinde bozulmaması ve bağırsaklara canlı bir şekilde ulaşarak etkinliğini gösterebilmesi gereklidir. Doğru kullanım için takviyelerin paketlerinin üzerinde yer alan kullanım talimatlarına uyulmalıdır.