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Beyaz Gazete
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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin daha önce Fahrettin Koca ve Mahmut ve Özer'den açıklama gelmiş ve yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirtmişlerdi. Konuyla ilişkin son açıklama Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması;

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama
Ekleme: 11.11.2021 - 18:32 Güncelleme: 11.11.2021 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama
Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin daha önce pek çok açıklama gelirken, Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından konuya noktayı koydu. Erdoğan, ''Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamaların tamamı;

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.

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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama
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