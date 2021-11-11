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Milli Muharip Uçak Nedir? Milli Muharip Uçağı Ne Zaman Üretilecek? Milli Muharip Uçağının Özellikleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu (TUSAŞ) ilk milli savaş uçağını üretti. Bu heyecan verici gelişmelerin ardından Milli Savaş Uçağı (MMU) ile ilgili haberler insanlarda merak uyandırmaya başladı. Peki Milli Muharip Uçak Nedir? Milli Muharip Uçağı Ne Zaman Üretilecek? İşte Milli Muharip Uçağının Özellikleri...

Ekleme: 11.11.2021 - 09:59 Güncelleme: 11.11.2021 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Milli Muharip Uçak Nedir? Milli Muharip Uçağı Ne Zaman Üretilecek? Milli Muharip Uçağının Özellikleri
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu (TUSAŞ) tarafından ilk milli muharip uçağı üretildi. Bu gurur verici haberin ardından vatandaşlar tarafından milli muharip uçağına dair tüm detaylar merak edilmeye başladı. F-16 uçaklarının yerini alması planan Milli muharip uçakları hakkında son bilgiler dün verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağının hangardan ayrılacağı tarihi verdi. Peki Milli Muharip Uçak Nedir? Milli Muharip Uçağı Ne Zaman Üretilecek? Sizler için Milli Muharip Uçağının Özelliklerini yazdık.

Milli Muharip Uçak Nedir?


Yerli kaynaklar kullanılarak inşa edilecek yerli muharebe uçağı, F-16 savaş uçağının yerini alacak ve en son teknoloji ile donatılacak yerli ve milli düzeyde bir uçak projesidir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Milli muharip uçağına dair tüm detaylar verildi.

Milli Muharip Uçağı Ne Zaman Üretilecek?


Temer Kotil, Milli Harp uçağının motorunun 18 Mart 2023'te çalışmaya başlayacağını vurguladı. 'Bu, bu uçağın önümüzdeki yıl tamamlanacağı anlamına geliyor.' dedi. Şu anda 4.000 mühendis çalışıyor, ancak gerekirse tüm mühendisler işe alınabilir ve bu seri üretim 2028'de başlayacak. Öte yandan milli savaş uçağının F-6'dan bir buçuk kat daha güçlü olduğunu da belirten Cotier, F-6'nın bir 1980 teknolojisi olduğunu söyledi.


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