Milli Muharip Uçak Nedir? Milli Muharip Uçağı Ne Zaman Üretilecek? Milli Muharip Uçağının Özellikleri

Milli Muharip Uçak Nedir?



Milli Muharip Uçağı Ne Zaman Üretilecek?



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu (TUSAŞ) tarafından ilküretildi. Bu gurur verici haberin ardından vatandaşlar tarafından milli muharip uçağına dair tüm detaylar merak edilmeye başladı. F-16 uçaklarının yerini alması planan Milli muharip uçakları hakkında son bilgiler dün verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağının hangardan ayrılacağı tarihi verdi. Peki? Sizler içinni yazdık.Yerli kaynaklar kullanılarak inşa edilecek yerli muharebe uçağı, F-16 savaş uçağının yerini alacak ve en son teknoloji ile donatılacak yerli ve milli düzeyde bir uçak projesidir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Milli muharip uçağına dair tüm detaylar verildi.Temer Kotil, Milli Harp uçağının motorunun 18 Mart 2023'te çalışmaya başlayacağını vurguladı. 'Bu, bu uçağın önümüzdeki yıl tamamlanacağı anlamına geliyor.' dedi. Şu anda 4.000 mühendis çalışıyor, ancak gerekirse tüm mühendisler işe alınabilir ve bu seri üretim 2028'de başlayacak. Öte yandan milli savaş uçağının F-6'dan bir buçuk kat daha güçlü olduğunu da belirten Cotier, F-6'nın bir 1980 teknolojisi olduğunu söyledi.