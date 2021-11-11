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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıköğretim kararı

Bakan Özer, aldıkları yeni kararı açıkladı. 8 dönem şartının 5'e indirildiğini belirten Özer, "18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıköğretim kararı
Ekleme: 11.11.2021 - 14:28 Güncelleme: 11.11.2021 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıköğretim kararı
Açık öğretim liselerinden mezun olabilme konusunda yeni düzenleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "8 dönem şartını 5 döneme indiriyoruz. 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek." dedi.

Bakan Özer imzasıyla açık öğretim okullarına ilişkin yazı illere gönderildi. Yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralıkta yapılması planlanıyor.

18 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN MEZUNİYET DÜZENLEMESİ

Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek.

18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak.

YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILIMININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkan sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şu açıklamada bulundu:

8 DÖNEM ŞARTI 5'E İNDİRİLDİ

"18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkan sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek."

18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarında bir sonraki aşamaya geçişlerindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını belirten Özer, "Kararın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


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