Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da olduğu birçok il için sağanak uyarı yapıldı.Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.İşte sağanak yağışın beklendiği iller:15 Kasım Pazartesi: Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize16 Kasım Salı: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISIÖte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu. Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE 3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluİSTANBUL 8°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKIRKLARELİ 3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKOCAELİ 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluEGEAz bulutlu, güney kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR -2°C, 13°CAz bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve pusluDENİZLİ 7°C, 20°CAz bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve pusluİZMİR 12°C, 21°CParçalı ve az bulutluMANİSA 8°C, 19°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA 10°C, 26°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 13°C, 22°CAz bulutlu ve açıkHATAY 6°C, 22°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 13°C, 24°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA -3°C, 12°CAz bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluESKİŞEHİR -3°C, 12°CAz bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKONYA -2°C, 11°CAz bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluYOZGAT -6°C, 8°CAz bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU -2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluDÜZCE 2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKASTAMONU -5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluZONGULDAK 6°C, 14°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.ARTVİN 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluSAMSUN 8°C, 14°CParçalı bulutluTOKAT -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluTRABZON 8°C, 13°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ERZURUM -4°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKARS -5°C, 7°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluMALATYA 0°C, 14°CAz bulutluVAN 0°C, 7°CParçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 15°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 5°C, 20°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 7°C, 17°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 10°C, 22°CAz bulutlu ve açık