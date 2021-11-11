Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu 10 il için sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da olduğu birçok il için sağanak uyarı yapıldı.
Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İşte sağanak yağışın beklendiği iller:
15 Kasım Pazartesi: Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize
16 Kasım Salı: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.
SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu. Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu, güney kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 13°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ 7°C, 20°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR -3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA -2°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
YOZGAT -6°C, 8°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU -5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA 0°C, 14°C
Az bulutlu
VAN 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık