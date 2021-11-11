  • USD: 9,78 - 9,80
  • EURO: 11,32 - 11,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması!

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik küfürlü ifadeleri Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. AK Partili, İYİ Partili ve CHPli Grup Başkanvekillerinin karşı karşıya geldiği tartışma sırasında Meclis'te tansiyon yükseldi.

Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması!
Ekleme: 11.11.2021 - 11:26 Güncelleme: 11.11.2021 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması!
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: ALNINDA ŞEHİT YAKINI YAZMIYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 'Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapmamız lazım. Adamın alnında şehit yakını yazmıyor Sayın Akbaşoğlu' dedi.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: CEVABINIZI MİLLETİMİZDEN ALACAKSINIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Benim kimse kulağıma 'Senin bacını...' demedi, diyemez. Onun ağzını karışlarım' dedi. Akbaşoğlu, 'Kendi tabanlarınız zaten gerekli cevapları verecek. Geliyor gelmekte olan. Haziran 2023'te cevabınızı milletimizden alacaksınız' dedi.



DERVİŞOĞLU: NE YAPALIM? ASALIM MI?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 'Ne yapalım? Asalım mı yani. Diyorum ki grup başkanvekilliğinden istifa etti. Ne yapalım yani' ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU: SAHİP ÇIKMADINIZ MI?

AK Partili Akbaşoğlu, 'Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Dün Sayın Genel Başkanınız sahip çıkmadı mı? Türkkan'ın o hakaretlerine sahip çıkmadı mı?' dedi.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: YOL KAZASI

Tartışmaya CHP'de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'yol kazası' olarak nitelendirdi. Altay, 'Bir mevkidaşının başına bir yol kazası gelmiş. Adam özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz kusura bakmayın' dedi.
ABD'den PKK'lı Şahin'in 'Bize teminat verildi' açıklamasına yalanlama
Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması!
Balıkesir’de polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem’e cezaevinde Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmış
Konya'da kızını vurması için kadın tetikçi kiralamıştı: O davada flaş gelişme!
İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye cari fazla vermeye devam ediyor
Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay
HDP'nin savunması Yargıtay'da!
CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin
İşverenlerden asgari ücretle ilgili 4 öneri
'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili' operasyonu başlatıldı
Şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Akşener'e sert tepki: Affedenleri de affetmeyeceğiz!
Hürkuş NATO'da
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: İmamoğlu, Sözen dönemini hatırlatıyor
Ümmete hakaret eden turizmci özür diledi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
HDP'ye 'PKK ile aynı çizgide' diyen İYİ Parti'den geri adım: Sözlerimiz onlara değildi
Pentagon'dan skandal YPG/PKK açıklaması!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Galata Kulesi ve AKM’ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı
Bakan Dönmez: Üçüncü FSRU tesisini 2022'de devreye alacağız
Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

SpaceX yeni bir ekibi uzaya gönderiyor

SpaceX yeni bir ekibi uzaya gönderiyor

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular