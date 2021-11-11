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Maden Suyu Faydaları Nelerdir? Maden Suyu ve Soda Arasındaki Fark Nedir?

Maden suyu genellikle yemeklerden sonra başvurduğumuz mineralli bir içecektir. Şişkinliğe ve hazımsızlığa iyi gelmesinin yanında vücuda birçok fayda sağlamaktadır. Peki, maden suyu faydaları nelerdir? Maden suyu ne zaman içilmeli? Maden suyu zararları nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.11.2021 - 08:34 Güncelleme: 11.11.2021 - 08:42 / Editör: Ozge Selin
Maden Suyu Faydaları Nelerdir? Maden Suyu ve Soda Arasındaki Fark Nedir?
Maden suyu faydaları sebebiyle oldukça tercih edilen içecekler arasında yer almaktadır. Maden suyu içinde bulunan mineraller sayesinde vücudun ihtiyacını karşılayarak insan sağlığına katkıda bulunur. Bu sebeple maden suyu faydaları ve maden suyu zayıflatır mı soruları oldukça merak edilmektedir. Maden suyunu çoğu kişi hazımsızlık ve sindirim problemleri ortaya çıktığında tüketilmektedir. Fakat uzmanlar maden suyunun içinde bulunan minerallerin insan sağlığı için oldukça faydalı olduğunu belirtmektedir. Maden suyu faydaları ve maden suyu ne işe yarar soruları için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.


Maden Suyu Faydaları Nelerdir?


Maden suyu faydaları arasında en bilineni yemeklerden sonra hazımsızlığa ve şişkinliğe iyi gelmesidir. Maden suyu kalsiyum, sodyum, magnezyum ve klorür açısından oldukça zengindir. Vücudun u minerallere ihtiyacının olması sebebiyle maden suyu tüketilmesi uzmanlar tarafından da önerilen içecekler arasında. Ayrıca maden suyu faydaları şu şekilde sıralanabilir;

- Kemik ve diş gelişimi açısından oldukça etkilidir.
- Günlük mineral ihtiyacını karşılar.
- Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
- Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.
- Şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemleri ortadan kaldırır.
- Mide asidini dengeler.
- Cilt problemlerini gidermeye fayda sağlar.
- Saçlara parlaklık kazandırır.





Maden Suyu Ne Zaman İçilmeli?


Maden suyu genellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilmektedir. Maden suyu ne zaman içilmeli? Fakat yemeklerden hemen sonra tüketilmesi mideyi daha da şişirerek rahatsız olmanıza sebep olabilir. Bu sebeple yemeklerden en az 1 saat sonra tüketilmesi gerekmektedir. Günün istenilen saatinde çok aç olunmadığı sürece günün her saatinde içebilirsiniz.

Maden Suyu Zararları


Maden suyu zararları özellikle çok fazla içildiğinde ortaya çıkmaktadır. Maden suyu 10 litre gibi miktarlarda içildiğinde su zehirlenmesi meydana gelmektedir. Bu sebeple tüketiminin sınırlandırılması gerekmektedir. Vücutta sodyumu azaltarak da tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.

Maden Suyu Kaç Kalori


Maden suyu kalori değeri de çoğu kişinin merak ettiği konular arasında. Maden suyunda herhangi bir kalori bulunmamaktadır. Bu sebeple kilo vermek isteyenler tarafından rahatlıkla içilebilir. Fakat meyveli maden sularının içinde az da olsa eker bulunması sebebiyle dikkatli olunması gerekmekte. 1 şişe meyveli maden suyunun içerisinde yaklaşık 45 kalori bulunmakta.

Maden Suyu Ne Kadar Tüketilmeli


Maden suyu fazla tüketilmemesi gereken içecekler arasında yer alır. Maden suyu ne kadar tüketilmeli? Aşırı tüketimi sonucunda bazı zararları ortaya çıkabileceğinden tüketiminde dikkatli olunması gerekir. Maden suyu tüketimi için uzmanlar tarafından önerilen miktar günde 2 şişe kadardır. Bebeklerin ve çocukların maden suyu içmesi önerilmemektedir.





Soda ve Maden Suyu Arasındaki Fark


Genellikle toplum içinde soda ile maden suyu sık sık karıştırılmaktadır. Bu sebeple çoğu kişi soda ile maden suyu arasındaki fark nedir sorusunu merak etmektedir. Soda, içme suyunun içine karbondioksit ilave edilerek üretilir. Maden suyu ise yer altından çıkarılan doğal içecekler arasında yer almaktadır. Sodanın mideyi rahatlatma dışında herhangi bir faydası yoktur. Fakat maden suyu zengin mineral yapısıyla insan sağlığına birçok fayda sağlar.


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