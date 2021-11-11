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Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Ekleme: 11.11.2021 - 16:30 Güncelleme: 11.11.2021 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...
Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
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