  • USD: 9,78 - 9,80
  • EURO: 11,32 - 11,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Küba, Facebook'un ülkedeki muhaliflere yardım ettiğini açıkladı: Devasa mevcudiyet alanları canlandırıyor

Küba yönetimi, Facebook'un ülkede iktidar karşıtı yürüyüş düzenlemek isteyen muhaliflere sosyal platformlarda yardım ettiğini iddia etti. Yönetim ayrıca, ABD'yi de ülkede kaos çıkarmakla suçladı.

Ekleme: 11.11.2021 - 10:57 Güncelleme: 11.11.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Küba, Facebook'un ülkedeki muhaliflere yardım ettiğini açıkladı: Devasa mevcudiyet alanları canlandırıyorDışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, hükümet karşıtı grupların izin verilmemesine rağmen 15 Kasım'da yürüyüş yapmak istediklerini ifade ederek, bu kişilerin Facebook'tan sosyal ağlarda gruplar kurması için destek aldığını söyledi.

Çoğunluğu ABD topraklarında yaşadığı bilinen kişilerin bu grupları organize ettiğini belirten Rodriguez, "Facebook platformunda kurulan özel gruplar, sadece yasal bir bakış açısıyla yasa dışı faaliyetler yürütmekle kalmıyor, logaritmaları değiştiriyor, coğrafi konum mekanizmasını değiştirerek devasa mevcudiyet alanları canlandırıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'Yİ DE ES GEÇMEDİ

Rodriguez, ABD'yi de ülkede toplumsal huzursuzluk çıkarmakla suçlayarak, "ABD hükümetinin ısrarlı saldırganlığı son 6-7 ayda şiddetlenerek arttı. Ülkede istikrarsızlık koşullarının yaratılmasına ve vatandaşın huzurunun bozulmasına yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MUHALİF HAREKET, 15 KASIM'DA YÜRÜMEYE HAZIRLANIYOR

Kübalı muhalifler, 13 Ekim'deki açıklamalarında, yürüyüş taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmediğini belirterek, 15 Kasım'da başkent Havana'da, "sakin bir şekilde yürümek istediklerini" kaydetmişti.

Muhalifler, 15 Kasım'da hükümetten artan şiddeti kınamasının, yurttaş haklarına saygı gösterilmesinin, siyasi tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra demokratik ve barışçıl
çözümler talep edeceklerini dile getirmişti.

Küba'da özellikle son 2 yıldır hızla artan toplumsal hoşnutsuzluk ve ekonomik kriz, sokakları
temmuz ayında hareketlendirmişti.

KÜBA'DA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Küba'da temmuzda binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten daha fazla özgürlük talep etmişti. Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük" ve "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde
savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelemişti.
ABD'den PKK'lı Şahin'in 'Bize teminat verildi' açıklamasına yalanlama
Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması!
Balıkesir’de polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem’e cezaevinde Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmış
Konya'da kızını vurması için kadın tetikçi kiralamıştı: O davada flaş gelişme!
İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye cari fazla vermeye devam ediyor
Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay
HDP'nin savunması Yargıtay'da!
CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin
İşverenlerden asgari ücretle ilgili 4 öneri
'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili' operasyonu başlatıldı
Şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Akşener'e sert tepki: Affedenleri de affetmeyeceğiz!
Hürkuş NATO'da
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: İmamoğlu, Sözen dönemini hatırlatıyor
Ümmete hakaret eden turizmci özür diledi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
HDP'ye 'PKK ile aynı çizgide' diyen İYİ Parti'den geri adım: Sözlerimiz onlara değildi
Pentagon'dan skandal YPG/PKK açıklaması!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Galata Kulesi ve AKM’ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı
Bakan Dönmez: Üçüncü FSRU tesisini 2022'de devreye alacağız
Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

SpaceX yeni bir ekibi uzaya gönderiyor

SpaceX yeni bir ekibi uzaya gönderiyor

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular