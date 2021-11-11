Kamburluk Neden Olur? Kamburluk Belirtileri
Kamburluk doğuştan ortaya çıkabildiği gibi fiziksel etmenlerle de oluşabilen bir rahatsızlıktır. Bu sebeple kamburluk neden olur ve kamburluk belirtileri merak edilmektedir. Peki, kamburluk neden olur? Kamburluk belirtileri nelerdir? Bebeklerde kamburluk belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...
Kamburluk belirtileri genellikle birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Bu nedenle kamburluk neden olur ve kamburluk belirtileri çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Kamburluk kaza veya herhangi bir durum sonucunda oluşabilir. Kamburluk neden olur sorusuna kazalar dışında enfeksiyonlar gibi içsel faktörler de neden olabilmektedir. Bu sebeple kamburluk tedavisi için alanında uzman bir doktora danışmak rahatsızlığın ilerlememesi açısından önem taşımaktadır. Kamburluk belirtileri ve kamburluk neden olur sorusuna cevap için şu maddeleri sıralayabiliriz;
Kamburluk Neden Olur?Kamburluk tıpta adlandırılan ismiyle kifoz birçok nedene bağlı olabilir. Kamburluk neden olur sorusu için bu sebeple tek bir cevap bulunmamaktadır. Kamburluk doğuştan meydana gelebilir veya sonradan da ortaya çıkabilir. Kamburluk neden olur sorusu için ayrıca şu maddeleri sıralayabiliriz;
- Kaza veya darbeler sonucunda ortaya çıkması
- Omurgada meydana gelen enfeksiyonlar
- Tüberküloz
- Duruş bozuklukları
- Dengesiz beslenme
- Vitamin eksiklikleri
Yetişkinlerde Kamburluk Belirtileri Nelerdir?
Kamburluk belirtileri yetişkinlerde çok daha kolay fark edilebilen bir durumdur. Kamburluk belirtileri için en net belirleyici etmen öne doğru eğikliktir. Ayrıca kifoz belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
- Sırt ağrısı
- Boyun kısalması
- Dik durmakta zorlanmak
- Omurgada hassasiyet
- Kasların yorgun olması
Kamburluk tedavisi için öncelikle gerekli testlerin yapılması gerekir. Kamburluk rahatsızlığı olmayan insanlarda da az da ola bulunur. Bu sebeple kamburluğun eğimi bu konuda önem taşımaktadır. Kamburluk tedavisi için eğim 50-55 derece aralığındaysa fizik tedavi ve egzersizlerle kolayca yapılabilir. 55-70 değerleri arasında ise bazı korseler ve egzersizler destekleyici olmaktadır. 70 ve üzeri değerler ortaya çıktığında ise ameliyat yöntemine başvurulabilir. Kamburluk tedavisi yapılırken hastanın yaşı ve sağlığı büyük önem taşır. Kamburluğun neden oluştuğu ve eğimin boyutu da tedavi yöntemlerine karar verirken etkilidir.
Kamburluk Tedavisi
Kamburluk Önlenebilir Mi?
Kamburluk çoğu kişide genellikle duruş bozukluğu şeklinde ortaya çıkabilir. Bu sebeple çoğu kişi kamburluk önlenebilir mi sorusunu merak etmektedir. Kamburluk bazı yöntemlere önlenebilen rahatsızlıklar arasındadır. Eğimi şiddetine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kamburluk belirtileri ilerlediği zaman bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bu sebeple duruşun düzeltilmesi için bazı yöntemler uygulanabilir. Spor ve egzersiz bu konuda yapılması gerekenlerin başında geliyor. Özellikle yüzmek uzmanlar tarafından oldukça tavsiye edilen sporlar arasında bulunuyor.
Bebeklerde Kamburluk Belirtileri
Bebeklerde ortaya çıkan kamburluk genellikle anne karnında ortaya çıkmaktadır. Doğduktan sonra bebeğe dikkatlice bakıldığında kamburluk olup olmadığı anlaşılabilir. Kol ve bacaklarda ortaya çıkan bazı durumlar da bebeklerde oluşan kamburluk belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca bebeklerde kamburluk belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
- Orantısız vücut
- Kol, bacak ve omuzların büyüklüğünde değişiklikler
- Denge kayıpları
- Öne eğilince ortaya çıkan çıkıntı
Çocuklarda Kamburluk Önlenebilir Mi?
Çocuklarda kamburluk genellikle fiziksel faktörlere dayalı olarak ortaya çıkar. Bu sebeple çoğu kişi çocuklarda kamburluk önlenebilir mi sorusuna cevap aramaktadır. Çanta ağrılığı bu konuda önemli bir detaydır. Çantanın düzgün bir şekilde takılması, ağırlığının 4- 5 kiloyu geçmemesi oldukça önemlidir. Uygun bir çalışma sandalyesi seçerek de önlem almak mümkündür. Düzenli spor yapması da hem gelişimine katkı sağlayacak hem de kamburluktan koruyacaktır.