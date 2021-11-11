Kamburluk Neden Olur? Kamburluk Belirtileri

Kamburluk Neden Olur?







Yetişkinlerde Kamburluk Belirtileri Nelerdir?



Kamburluk Tedavisi



Kamburluk Önlenebilir Mi?



Bebeklerde Kamburluk Belirtileri



Çocuklarda Kamburluk Önlenebilir Mi?

genellikle birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Bu nedenler veçoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Kamburluk kaza veya herhangi bir durum sonucunda oluşabilir. Kamburluk neden olur sorusuna kazalar dışında enfeksiyonlar gibi içsel faktörler de neden olabilmektedir. Bu sebeple kamburluk tedavisi için alanında uzman bir doktora danışmak rahatsızlığın ilerlememesi açısından önem taşımaktadır.vesorusuna cevap için şu maddeleri sıralayabiliriz;Kamburluk tıpta adlandırılan ismiyle kifoz birçok nedene bağlı olabilir.sorusu için bu sebeple tek bir cevap bulunmamaktadır. Kamburluk doğuştan meydana gelebilir veya sonradan da ortaya çıkabilir.sorusu için ayrıca şu maddeleri sıralayabiliriz;- Kaza veya darbeler sonucunda ortaya çıkması- Omurgada meydana gelen enfeksiyonlar- Tüberküloz- Duruş bozuklukları- Dengesiz beslenme- Vitamin eksiklikleriyetişkinlerde çok daha kolay fark edilebilen bir durumdur.için en net belirleyici etmen öne doğru eğikliktir. Ayrıca kifoz belirtileri şu şekilde sıralanabilir;- Sırt ağrısı- Boyun kısalması- Dik durmakta zorlanmak- Omurgada hassasiyet- Kasların yorgun olmasıiçin öncelikle gerekli testlerin yapılması gerekir. Kamburluk rahatsızlığı olmayan insanlarda da az da ola bulunur. Bu sebeple kamburluğun eğimi bu konuda önem taşımaktadır. Kamburluk tedavisi için eğim 50-55 derece aralığındaysa fizik tedavi ve egzersizlerle kolayca yapılabilir. 55-70 değerleri arasında ise bazı korseler ve egzersizler destekleyici olmaktadır. 70 ve üzeri değerler ortaya çıktığında ise ameliyat yöntemine başvurulabilir. Kamburluk tedavisi yapılırken hastanın yaşı ve sağlığı büyük önem taşır. Kamburluğun neden oluştuğu ve eğimin boyutu da tedavi yöntemlerine karar verirken etkilidir.Kamburluk çoğu kişide genellikle duruş bozukluğu şeklinde ortaya çıkabilir. Bu sebeple çoğu kişisorusunu merak etmektedir. Kamburluk bazı yöntemlere önlenebilen rahatsızlıklar arasındadır. Eğimi şiddetine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.ilerlediği zaman bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bu sebeple duruşun düzeltilmesi için bazı yöntemler uygulanabilir. Spor ve egzersiz bu konuda yapılması gerekenlerin başında geliyor. Özellikle yüzmek uzmanlar tarafından oldukça tavsiye edilen sporlar arasında bulunuyor.Bebeklerde ortaya çıkan kamburluk genellikle anne karnında ortaya çıkmaktadır. Doğduktan sonra bebeğe dikkatlice bakıldığında kamburluk olup olmadığı anlaşılabilir. Kol ve bacaklarda ortaya çıkan bazı durumlar da bebeklerde oluşanarasında yer almaktadır. Ayrıcaşu şekilde sıralanabilir;- Orantısız vücut- Kol, bacak ve omuzların büyüklüğünde değişiklikler- Denge kayıpları- Öne eğilince ortaya çıkan çıkıntıÇocuklarda kamburluk genellikle fiziksel faktörlere dayalı olarak ortaya çıkar. Bu sebeple çoğu kişii sorusuna cevap aramaktadır. Çanta ağrılığı bu konuda önemli bir detaydır. Çantanın düzgün bir şekilde takılması, ağırlığının 4- 5 kiloyu geçmemesi oldukça önemlidir. Uygun bir çalışma sandalyesi seçerek de önlem almak mümkündür. Düzenli spor yapması da hem gelişimine katkı sağlayacak hem de kamburluktan koruyacaktır.