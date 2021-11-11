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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! 'Çöp depolama işlemi durdurulmalı'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin çöpünü taşıdığı Çiğli Harmandalı Bölgesi’nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! 'Çöp depolama işlemi durdurulmalı'
Ekleme: 11.11.2021 - 14:19 Güncelleme: 11.11.2021 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! 'Çöp depolama işlemi durdurulmalı'
İzmir'in evsel atıklarının önemli bir bölümünün depolandığı Harmandalı Çöplüğünün bulunduğu alanda yaşanan toprak kaymasıyla ilgili hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Büyükşehir Atık Yönetimi Daire Başkanlığı'nın hazırlattığı 'Saha Ön Gözlem ve Acil Öneri Raporu'nda Geoteknik Mühendisi-Yüksek İnşaat Mühendisi Umut Dağar, Yüksek Jeoloji Mühendisi Funda Dindi Ersoy ve Jeoloji Mühendisi Lütfullah Kantar'ın imzaları yer aldı. Raporda 2013 yılında bölgede başlayan hareketlenmenin geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana gelen İzmir Depremi ve sonrasında bölgeye yağan yoğun yağmurlar sonucu heyelana dönüştüğüne dikkat çekildi.

ÖNLEM ALINMAZSA GENİŞLER

Heyelanın çöp depolama alanının genel stabilitesi ile alt kotlardaki yerleşim alanlarını tehdit ettiği için acil önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Uzmanlar ilk etapta yapılması gerekenleri de madde madde saydı. Heyelanın oluşturduğu zemin çatlaklarının 1300m x 700m'lik bir alanı kapsadığına dikkat çeken bilim insanları raporda her geçen gün bu alan genişlediğine hatırlattı. Heyelanın mevcut haliyle inceleme alanı çevresindeki yapılara hasar verdiğini ifade eden uzmanlar; 'Önlem alınmadığı takdirde oluşturduğu etki büyüyecektir' uyarısında bulundu.



150 HEKTAR

Arazinin birçok bölgesinde yüzeysel su birikintilerine rastlanıldığını hatırlatan uzmanlar; 'İncelemeler sonucunda uygun drenaj yöntemleriyle su sahadan tahliye edilmelidir. Heyelan bölgesi yaklaşık 150 hektarlık geniş bir alanı kapsamaktadır. Heyelanın bir kısmı katı atık depolama sahası onama sınırları içerisinde yer almaktadır. Onama sınırları içerisinde kalan ve heyelandan etkilenen alana atık depolama yapılmamalıdır.

Heyelan önlem projesi ve uygulama projesi imalatları tamamlanıncaya kadar atıklar başka atık depolama sahalarına yönlendirilmelidir. Eğer bu durum mümkün değil ise sahaya yönlendirilen atık miktarı azaltılmalı ve bu atıklar heyelandan etkilenmemiş uygun alanlara depolanmalıdır. Sahada hiç bir şekilde kazı yapılmasına, hafriyat malzemesi alınarak saha dışına çıkarılmasına, temel kazısı yapılmasına veya analizler tamamlanmadan dolgu yapılmasına izin verilmemelidir.' Dendi. Şimdi gözler İzmir Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Bilimsel rapor ışığında harmandalı çöplüğünün kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu oldu.



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