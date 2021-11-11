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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Genel Başkanımızın konuşması HDP’ye yönelik değildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" açıklaması hakkında açıklama yaptı. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi'nin gönlünü alan FETÖ şüphelisi Erdem, bu konuşmanın HDP'ye yönelik bir konuşma olmadığını söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Genel Başkanımızın konuşması HDP’ye yönelik değildi
Ekleme: 11.11.2021 - 13:20 Güncelleme: 11.11.2021 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Genel Başkanımızın konuşması HDP’ye yönelik değildi
FETÖ'ye düzdüğü methiyelerle bilinen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'yi hedef alan sözlerini düzeltmeye çalıştı.

YOK BÖYLE GERİ ADIM!

Fondaş medyadan Gerçek Gündem'e konuşan Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" açıklaması ile ilgili "Bu konuda parti içinde hiçbir fikir ayrılığı yok. Genel Başkanımız geçen hafta grup toplantısında oldukça önemli ve aslında çok da ağır bir konuşma yaptı. Ama bu konuşma aslında HDP'ye yönelik bir konuşma değildi." sözlerini sarf etti.

Erdem, Akşener'in sözlerinin AK Parti ve MHP'ye karşı bir isyan olduğunu savundu.

MERAL NE DEMİŞTİ?

Siirt'te bir PKK sempatizanının "Kürdistan" diye bağırmasına sessiz kalan ve tepkilerin odağında olan Akşener, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır" demişti.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Genel Başkanımızın konuşması HDP’ye yönelik değildi
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