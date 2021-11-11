İYİ Parti'de Lütfü Türkkan kararı: Disiplin süreci işlemeyecek

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın disipline sevk süreci gündeme geldi. Buna göre; hem Akşener hem de milletvekillerinin kararı çerçevesinde Türkkan için disiplin süreci işlemeyecek. Bu kararın, Türkkan’ın görevinden ayrılması ve özür dilemesi bu kararın alınmasında etken olduğu öğrenildi.

İYİ Parti'nin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açıldı.'İYİ PARTİ SÜRECİ BAŞLATMADI'CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş son süreci şöyle aktardı: 'Yaşanan olayın hemen ardından İYİ Parti Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan istifa etmiş ve yerine Erhan Usta gelmişti. Türkkan özür açıklamasında bulunmuştu. İYİ Parti'de Türkkan'a yönelik disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyordu. Disiplin süreci başlatılırsa kınama veya uyarı cezası üzerinde duruluyordu. Gözler dün İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısındaydı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.Özür diledi konu kapandıİYİ Parti'de disiplin süreci başlatılmadı. Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İYİ Parti'nin küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener'in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan'ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim.'