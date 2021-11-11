  • USD: 9,78 - 9,80
  • EURO: 11,32 - 11,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşverenlerden asgari ücretle ilgili 4 öneri

Asgari ücret zammının belirlenmesine sayılı günler kala işverenler taleplerini sıraladı.

İşverenlerden asgari ücretle ilgili 4 öneri
Ekleme: 11.11.2021 - 09:34 Güncelleme: 11.11.2021 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
İşverenlerden asgari ücretle ilgili 4 öneri
Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammında...

1 ay sonra belirlenecek olan asgari ücret zam miktarı için şimdiden sendikalardan öneriler gelmeye başladı.

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret için bu yıl büyük bir artış beklenirken AK Parti'den yapılan son açıklmaya göre, bu yıl yapılacak zammın 19 yıl içindeki en büyük zam olacağı bildirildi.

Konuya dair işverenlerden de teklifler geldi. İşverenler adına açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı:

ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİYİ DEVLET KARŞILASIN

Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz.

PRİM DESTEĞİ YENİDEN BELİRLENMELİ

2016 yılında 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli. Bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmalı.





YEMEK BEDELİ İSTİSNASI

Diğer kriterler günün şartlarına göre yeniden revize edilmeli. Mesela gelir gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası. Yemek bedeli günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21'e kadar indi. Yemek bedeli istisnasında günlük asgari ücretin yüzde 50'sine tekabül edecek düzeyde artışa gidilmeli.

İŞVERENİN ÖDEDİĞİ PRİM

Son olarak sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı, hâlihazırda brüt asgari ücretin 7,5 katı olacak şekilde belirleniyor. Dolayısıyla asgari ücrette enflasyon üzerinde yapılan her artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti getiriyor. Bu tavan tutarının yıllık enflasyon oranı ölçüsünde artırılması işveren adına hakkaniyetli bir tutum olacaktır.


Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması!
Balıkesir’de polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem’e cezaevinde Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmış
Konya'da kızını vurması için kadın tetikçi kiralamıştı: O davada flaş gelişme!
İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye cari fazla vermeye devam ediyor
Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay
HDP'nin savunması Yargıtay'da!
CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin
İşverenlerden asgari ücretle ilgili 4 öneri
'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili' operasyonu başlatıldı
Şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Akşener'e sert tepki: Affedenleri de affetmeyeceğiz!
Hürkuş NATO'da
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: İmamoğlu, Sözen dönemini hatırlatıyor
Ümmete hakaret eden turizmci özür diledi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
HDP'ye 'PKK ile aynı çizgide' diyen İYİ Parti'den geri adım: Sözlerimiz onlara değildi
Pentagon'dan skandal YPG/PKK açıklaması!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Galata Kulesi ve AKM’ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı
Bakan Dönmez: Üçüncü FSRU tesisini 2022'de devreye alacağız
Azerbaycan Tezkeresi Meclis'ten geçti! Mehmetçik bir yıl daha Azerbaycan'da!
Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

SpaceX yeni bir ekibi uzaya gönderiyor

SpaceX yeni bir ekibi uzaya gönderiyor

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular