İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: İmamoğlu, Sözen dönemini hatırlatıyor

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'un 25 yıllık yönetim hikayesini çok iyi bildiğini anlattı; "Şimdi tarihi bir tecrübe yaşıyoruz. Geçen gün Meclis’te ben bunu ifade ettim; Nurettin Sözen mi daha başarısızdı yoksa yeni İBB Başkanı mı? Sonuçlar itibariyle baktığınızda ikisi aynı noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU SÖZEN DÖNEMİNİ HATIRLATIYOR"İstanbul'un 25 yıl sonra başka bir tarihi tecrübe yaşadığını belirten Tevfik Göksu, "İstanbul'un 25 yıllık yönetim hikayesini bilen biriyim. Çok genç biriydim. İlk Refah Partisi İstanbul'u kazandığında Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğunda ben o partinin İstanbul İl Başkan Yardımcısıydım.Üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç olarak. Şimdi tarihi bir tecrübe yaşıyoruz. Geçen gün Meclis'te ben bunu ifade ettim; Nurettin Sözen mi daha başarısızdı yoksa yeni İBB Başkanı mı?Sonuçlar itibariyle baktığınızda ikisi aynı noktaya getirdi. Geçen gün yine Meclis'te ifade ettim; biriniz gittikten sonra 25 yılda düzelttik, bize ikinci bir 25 yıl yapmayın diye anlattım." ifadelerini kullandı.