Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında yanlışlıkla öldürdüğü görüntü yönetmeni davasında gündemden düşmüyor.ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleşen Rust isimli filmin çekimleri sırasında yanlışlıkla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'yı vuran Baldwin, Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.Bir sahnenin çekiminde kullandığı kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucunda yaşanan kazayla ilgili soruşturma açılmıştı. Ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin'in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşılmıştı.16 Ekim'de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda "Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil." yazdığı ifade edilmişti.Olaydan sonra soruşturma başlatılırken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıklamıştı. Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin, içinde gerçek mermi bulunduğu anlaşılan silahı kendisine yönetmen yardımcısının verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti.Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti. Olayda suçlamaların yöneltildiği isimlerin başında gelen yardımcı yönetmen Dave Halls'ın verdiği ifade ortaya çıkmıştı.Halls'un, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı. Baldwin'in deneme çekimleri sırasında gerçek mermi ile atış yaptığını tespit etti.45 kalibrelik Colt marka tabancanın kuru sıkı olmadığını açıklayan yetkililer "Bu silah gerçek ve antika bir silah ve çekimlerden önce içindeki kurşunlarla ilgili inceleme yapılmadı" dedi. Halls'ın olay ile ilgili güvenlik açığı olduğunu itiraf ettiği ortaya çıktı.Silahın içinde mermi bulunmadığı konusunda oyuncuları ve ekibi uyarmak için kullanılan 'Soğuk silah' terimini kullandığını söyleyen Halls, itiraf eden daha sonra öğlen yemeği molası verildiğini belirtti. Olayın yemek molasından sonra gerçekleştiğini belirten yardımcı yönetmen Halls, 'gerekli kontrolleri yapmalıydım' ifadesini kullandı ve olayda bir kasıt olmadığını söyledi.İfadesinin ardından ilk kez kamuoyuna konuşan Halls, trajik ölümle ilgili sorumlu olduğuna ilişkin bir cümle kurmazken film sektörünün değerlerini yeniden inşa etmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan trajik olay ile ile ilgili yeni bulguları paylaşan Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulduklarını belirtti.Soruşturma kapsamında detaylar peş peşe gelirken bu kez ölüme davetiye çıkaran yeni gelişmeler, basınla paylaşıldı. Setteki ihmalin baş şüphelilerinden olan 24 yaşındaki mühimmat sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in, silahlarla ilgili gerekli kontrolleri sağlamadığı sette 3 kaza daha yaşanmış, bir set çalışanı ayağından vurulmuştu.Olayla ilgili tanıklık yapan bir ekip çalışanı, 10 yıllık kariyerinde güvenlik ihmallerinin bu denli yüksek olduğu bir başka set daha olmadığını söylemişti. Dava kapsamında dinlenen tanıklar ise hayatını kaybeden Hutchins'in son sözlerini paylaştı. Göğsünden vurulan 42 yaşındaki Hutchins'in, olaydan saniyeler sonra "Bu hiç iyi olmadı, bu gerçekten hiç iyi olmadı…" dediği ortaya çıktı. Baldwin'in kaskatı kesilerek "Neler oluyor?!" diye bağırdığı belirtilirken, vurulan yönetmenin de "Canım yanıyor!" diye bağırdığı ortaya çıktı. Yaşadığı şokun etkisiyle birkaç kez daha "Neler oldu?!" diye bağıran Baldwin'in, kısa süre sonra donarak kaldığı belirlendi.Kıyametin koptuğu sette büyük bir panik başlarken, "Bacaklarımı hissetmiyorum" diyerek yere yığılan Hutchins, çok geçmeden hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olay ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı.Filmin görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği sorusuna cevap aranırken davayı soruşturan Santa Fe İlçe Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies uzun bir aradan sonra ilk defa konuştu.'KURŞUNU KİM KOYDU?'Tüm okların setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösterdiği olayda 24 yaşındaki Gutierrez-Reed'in avukatı aracılığıyla yazılı yaptığı 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' açıklamasına Altwies'den cevap geldi.KAZA MI SABOTAJ MI?Reed'in açıklamaları olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden olurken Savcı bu iddialara yanıt verdi.. Savcı sabotaj iddilarının asılsız olduğunu açıkladı. Altwies, Avukatların komplo teorileri ürettiğini sölyerken "Sabotaj' kelimesinin kullandığını biliyorum. Elimizde kanıt yok"dedi.Sabotajın bir olasılık olup olmadığı sorulduğunda ise 'hayır' cevabını verdi.Independent gazetesinde yer alan habere göre, Good Morning America'ya açıklamalarda bulunan Savcı, soruştuma ile ilgili çok önemli bir bilgi de paylaştı.Savcı Baldwin'in setteki prova sırasında görüntü yönetmeninin öldürmesine neden olan silahı kimin doldurduğunu bildiğini söyledi,Ancak konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Altwies'in bu açıklaması soruşturmada sona gelindiği şeklinde yorumlandı. ABD basını savcılığın kısa süre içinde davayı açacağını belirtiyor.