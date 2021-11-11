Göz Tansiyonu Nedir?



Göz Tansiyonu Neden Olur?



Göz Tansiyonu Belirtileri Nelerdir?

Göz Tansiyonu Tedavisi

Göz Tansiyonu Kaç Olmalı?

Göz Tansiyonuna Hangi Yiyecekler İyi Gelir?

Göz Tansiyonu Kendiliğinden Geçer Mi?

Göz tansiyonu ilk oluştuğu zamanlarda kendini belli etmeyen hastalıklar arasında yer almaktadır.sinsice ortaya çıktığı için bu konuda dikkatli olmak gerekir. Göz tansiyonu neden olur sorusu ve göz tansiyonu nedir soruları bu sebeple oldukça merak edilmekte.bu nedenle dikkatle incelenerek göz tansiyonu tedavisi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.Göz tansiyonu göz içinde bulunan basıncın artması sonucu ortaya çıkar. Genellikle yaşla alakalı zannedilse de her yaştan kişi de bu rahatsızlık ortaya çıkabilir.Göz tansiyonu her yaştan kişide ortaya çıksa bile genellikle 40 yaş üzerinde daha riskli duruma gelir. Bu sebeple 40 yaşından sonra gözleri altı ayda bir kontrol ettirmek bu konuda size yardımcı olacaktır.Göz tansiyonu genellikle genetik faktörler sonucunda ortaya çıkar.Gözün ön tarafında meydana gelen sıvı birikmesi göz tansiyonunu ortaya çıkarır. Artan basınç sebebiyle gözde hasarlar meydana gelir bu şekilde de göz tansiyonu rahatsızlığı ortaya çıkar.genellikle kendini göstermez. Bu rahatsızlığı anlamak oldukça zordur. Bu sebeple göz kontrollerini aksatmamak önemli bir durumdur. Genellikle genetik sebeple ortaya çıkan bu durum sonucunda oluşabilen bazı belirtiler şu şekilde sıralanabilir;- Gözlerde ağrı- Baş ağrısı- Bulanık görme- Mide bulantısıiçin birçok yönteme başvurulur. Göz basıncını düşürmeye çalışmak bu konuda uygulanan önemli bir yöntemdir. İlaçlarla göz tansiyonu tedavisi kolaylıkla yapılır. Fakat bu problem ilaçlarla tedavi edilemeyecek durumdaysa lazer yönteminden de destek alınabilir. Ameliyat ise son başvurulan yöntemler arasında yer alır. Bu üç yöntemle göz tansiyonu belirtileri hafifletilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir.Göz tansiyonunun belli değer aralıklarında olması gerekir.sorusu da bu noktada merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Göz tansiyonun sağlıklı olabilmesi için 9-22 mmHg aralığında olması gerekir. Fakat bu durum kişinin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.genellikle vitamin ve mineral açısından zengin yiyeceklerdendir. Göz tansiyonunu sigara ve alkol kullanımı kötü bir şekilde etkileyebilir. Bu sebeple sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli spor yapma bu konuda alınabilecek önlemler arasında bulunur.net bir şekilde ortaya çıkmadığından kişi bu konuda herhangi bir rahatsızlık duymaz. Bu sebeple göz tansiyonu tedavisi için mutlaka alanında uzman bir doktora başvurmak gerekir. Göz tansiyonu kendiliğinden geçmeyen bir rahatsızlıktır. Fakat bazı durumlarda kronik hastalıklara veya ilaçlara bağlı olarak oluşabilir. Bu tür sebeplerle ortaya çıkan göz tansiyonu tedaviye gerek kalmadan düzelebilir.