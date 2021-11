Göz Çevresindeki Yağ Bezeleri Neden Olur?



Göz Çevresindeki Yağ Bezeleri Zararlı Mı?



Göz Çevresindeki Yağ Bezeleri Nasıl Geçer?



Göz Çevresindeki Yağ Bezeleri İçin Doğal Çözüm Önerileri



kolesterolden kaynaklanabilir veya aşırı yağlı gıdalar nedeniyle ciltte artabilir. Göz çevresinde sıklıkla görülen yağ bezeleri genellikle sarı ve beyazdır. Bu bezeler yapısal nedenlerden kaynaklanabilir ve çok fazla kapatıcı ve yağlı krem kullanılması beze oluşumuna neden olabilir. Yağ bezeleri vücudun her yerinde, özellikle göz çevresinde oluşabilir. Göz çevresinin yapısı hassas ve ince olduğu için sıkma çok sakıncalıdır. Sıkılırsa, göz çevresinde enfeksiyon ve tahrişe neden olabilir. Peki? Sizler içini sıraladık.Yüzdeki yağ bezlerinin oluşumunun kanıtlanmış tek bir nedeni yoktur. Yüzdeki yağ bezlerinin en yaygın nedenleri arasında yüksek kolesterol, saç folikülü iltihabı, genetik nedenler, metabolik bozukluklar ve yağlı diyetler bulunur. Yüzdeki yağ bezleri çoğunlukla yağlı ciltlerde görülür. Yağlı cilt bakım ürünlerinin kullanımı ve yağlı gıdaların tüketimi ciltteki yağ bezlerinin artmasına neden olabilir. Yağlı beslenmenizi kontrol altına alırsanız ve cildinize yağlı kremler sürmezseniz, zamanla yağ bezlerinin azaldığını fark edeceksiniz. Yağ bezleri azalmamışsa mutlaka bir dermatoloğa başvurmalısınız.Yüz ve göz çevresinde oluşan 'milia' adı verilen minik yağ bezeleri çoğunlukla zararsızdır. Yüzdeki yağ bezeleri aslında metabolizma tarafından yakılamayan fazla yağın bir yansımasıdır. Başka bir deyişle, yağ bezeleri aslında bize çok fazla yağ tükettiğimizin sinyalini verir. Bu mesajı alırsanız ve yakıt tüketiminizi azaltırsanız, yağ bezelerinizin giderek azaldığını göreceksiniz. Tıbbi olarak epidermal kistler olarak adlandırılan bu yağ bezelerinin çoğu kendi kendine kaybolabilir. Çok nadir de olsa bu yağ bezeleri büyüyebilir ve ağrılı hale gelebilir. Yağ bezelerinin büyüdüğünü ve ağrıya neden olduğunu düşünüyorsanız bir dermatoloğa başvurmanızı öneririz.Göz çevresindeki yağ bezelerini çıkarmanın en etkili iki yolu cildi temizlemek ve sivilce yapmayan ürünler kullanmaktır. Cildi yağlı hale getirmeyen cilt bakım ürünleri kullanarak ciltteki yağ bezelerini azaltabilirsiniz. Cildi düzenli olarak temizlemek ve doğru cilt bakım ürünlerini kullanmak siyah nokta ve sivilce oluşumunu da önleyebilir. Aynı zamanda diyete dikkat edin ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Yağ bezeleriniz uzun süredir mevcutsa ve cildinize iyi bakmanıza rağmen cildinizde azalma olmadıysa bir dermatoloğa görünmenizde fayda var.-Sarımsak, bezeleri yumuşatabilen ve iyileştirebilen antibakteriyel ve antibakteriyel etkilere sahiptir. 1 diş sarımsağı ve 1 diş sarımsağı havanda ezin. Göz altındaki yağ bezelerine uygulayın ve 20 dakika sonra ılık su ile durulayın. İyileşene kadar her gün düzenli olarak yapabilirsiniz.-1 çay kaşığı lavanta ve 1,5 su bardağı suyu bir kahve makinesinde 15 dakika kaynatın. Her gün akşam yemeğinden 1-2 saat önce filtrelenmiş lavanta çayı için. 15 gün boyunca bu suyu düzenli olarak içmeye devam edin. 15 gün sonunda bu çayı 45 gün boyunca tekrarlarsanız yağ bezeleri yok olacaktır.-Pişmiş patatesleri ezin, ince bir bezin üzerine koyun ve yağ bezlerinin üzerinde 10-15 dakika bekletin ve durulayın. Bu tarifi iki günde bir uygulamalısınız. Tüm lazer tedavilerine rağmen yine de kaybolmayan yağ bezlerini yok etmek mümkündür.