DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun mektubu milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmakta

DSP Genel Başkanı Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yıl dönümünde saygıyla andıklarını bildirdi.'TÜRKKAN'I ŞİDDETLE KINIYORUZ'Aksakal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'eküfretmesinin kötü davranış olduğunu belirterek şöyle konuştu:'Siyasette ve sosyal ilişkilerde nezaketin timsali olmuş bir devlet adamının, BülentEcevit'in partisinin genel başkanı olarak, Bingöl'de yaşanan bu çirkin olayın tarafıolan Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınadığımızı öncelikle belirtmekdurumundayım. Eleştirilerin dozu konusunda değerlendirme yapma hakkımızın birkenarda durması koşuluyla bu milletvekilinin vekili olduğu milletin ferdine karşısarf ettiği kötü söz hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemez. Elbette bu kişinin halenmensubu olduğu partinin Meclis'te üstlendiği grup başkan vekilliği görevindenayrılmış olması olumlu karşılansa da eğer kendisi bir irade ortaya koyamıyorsabulunduğu partinin yetkili organlarının kararıyla mensubu olduğu yapıdanuzaklaştırılması en azından toplumsal infialin etki derecesini düşürecektir.Milletvekilliğinden ayrılmasına yönelik beklentiler konusuna gelince; bilindiğiüzere mevcut yasalarımıza göre bir kişinin milletvekilliğinden istifa etmesi partigenel başkanlarının değil sadece milletvekilinin kendi iradesine bağlı olmaklabirlikte, aynı zamanda TBMM Genel Kurulu'nun da onayını gerektirmektedir. Buhususun da gözden uzak tutulmaması gerekir.'KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ: ZAFİYETEUĞRATMAKTADIRDSP lideri Aksakal, görevleri ülkelerinin Türkiye ile diplomatik ilişkilerini yürütmekle sınırlı olanbir kısım büyükelçinin, görev sınırlarını da zorlayacak biçimde kalkışma gerçekleştirdiğini, 15Temmuz darbe girişiminin silahsız halini denemeye yeltendiğini söyledi.Aksakal, 'Bütün bunlara karşın gerek CHP Genel Başkanı'nın aynı mekanizmalarımuhatap alarak bir mektup diplomasisi yürütme yöntemi gerekse İyi Parti GenelBaşkanı'nın aynı mekanizmaların toplu kahvaltı davetine icabet etmesi, kendiiçimizde olması gereken milli birlik görüntüsünü de zafiyete uğratmaktadır. Ayrıcauluslararası ticari ya da siyasi ilişkilerde tehdit, şantaj ve benzeri yöntemlerin deasla kabul edilebilir tarafının olmadığı tartışmadan varestedir. CHP Sözcüsü SayınEngin Altay'ın dün Meclis'te yaptığı basın toplantısında mezkur mektup içeriğiyleilgili olarak 'Evet şikayet etmiyoruz, tehdit ediyoruz' diyerek sanki bu gibi ihalelerisadece AB ülkelerinin firmaları alacakmış gibi algı yaratması ayrı bir trajikomikdurum olarak kaşımıza çıkmaktadır. Peki yarın bu gibi projelere Rusya, Çin,Japonya firmaları girerse başka bir rejim mi uygulayacaklar bunu kendilerinesormak lazım. Bir olay nasıl ve ne kadar karikatürize edilebilir, diye merak edilirseancak bu ölçüde kötü başka bir örneğini göremeyeceksiniz. Devletleri yönetenlerve yönetme iddiasında bulunanlar mafyavari ağızla konuşma lüksüne sahipdeğillerdir' diye konuştu.