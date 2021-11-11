DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun mektubu milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmakta
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle iş birliği muhalefet paydaşlarını rahatsız etti. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaları muhatap alarak bir mektup diplomasisi yürütme yöntemi gerekse İyi Parti Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaların toplu kahvaltı davetine icabet etmesi, kendi içimizde olması gereken milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmaktadır" ifadelerini kullandı. Aksakal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e karşı, "bacını si...rim" küfrüne de çok sert tepki gösterdi.
DSP Genel Başkanı Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yıl dönümünde saygıyla andıklarını bildirdi.
'TÜRKKAN'I ŞİDDETLE KINIYORUZ'
Aksakal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e
küfretmesinin kötü davranış olduğunu belirterek şöyle konuştu:
'Siyasette ve sosyal ilişkilerde nezaketin timsali olmuş bir devlet adamının, Bülent
Ecevit'in partisinin genel başkanı olarak, Bingöl'de yaşanan bu çirkin olayın tarafı
olan Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınadığımızı öncelikle belirtmek
durumundayım. Eleştirilerin dozu konusunda değerlendirme yapma hakkımızın bir
kenarda durması koşuluyla bu milletvekilinin vekili olduğu milletin ferdine karşı
sarf ettiği kötü söz hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemez. Elbette bu kişinin halen
mensubu olduğu partinin Meclis'te üstlendiği grup başkan vekilliği görevinden
ayrılmış olması olumlu karşılansa da eğer kendisi bir irade ortaya koyamıyorsa
bulunduğu partinin yetkili organlarının kararıyla mensubu olduğu yapıdan
uzaklaştırılması en azından toplumsal infialin etki derecesini düşürecektir.
Milletvekilliğinden ayrılmasına yönelik beklentiler konusuna gelince; bilindiği
üzere mevcut yasalarımıza göre bir kişinin milletvekilliğinden istifa etmesi parti
genel başkanlarının değil sadece milletvekilinin kendi iradesine bağlı olmakla
birlikte, aynı zamanda TBMM Genel Kurulu'nun da onayını gerektirmektedir. Bu
hususun da gözden uzak tutulmaması gerekir.'
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ: ZAFİYETE
UĞRATMAKTADIR
DSP lideri Aksakal, görevleri ülkelerinin Türkiye ile diplomatik ilişkilerini yürütmekle sınırlı olan
bir kısım büyükelçinin, görev sınırlarını da zorlayacak biçimde kalkışma gerçekleştirdiğini, 15
Temmuz darbe girişiminin silahsız halini denemeye yeltendiğini söyledi.
Aksakal, 'Bütün bunlara karşın gerek CHP Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaları
muhatap alarak bir mektup diplomasisi yürütme yöntemi gerekse İyi Parti Genel
Başkanı'nın aynı mekanizmaların toplu kahvaltı davetine icabet etmesi, kendi
içimizde olması gereken milli birlik görüntüsünü de zafiyete uğratmaktadır. Ayrıca
uluslararası ticari ya da siyasi ilişkilerde tehdit, şantaj ve benzeri yöntemlerin de
asla kabul edilebilir tarafının olmadığı tartışmadan varestedir. CHP Sözcüsü Sayın
Engin Altay'ın dün Meclis'te yaptığı basın toplantısında mezkur mektup içeriğiyle
ilgili olarak 'Evet şikayet etmiyoruz, tehdit ediyoruz' diyerek sanki bu gibi ihaleleri
sadece AB ülkelerinin firmaları alacakmış gibi algı yaratması ayrı bir trajikomik
durum olarak kaşımıza çıkmaktadır. Peki yarın bu gibi projelere Rusya, Çin,
Japonya firmaları girerse başka bir rejim mi uygulayacaklar bunu kendilerine
sormak lazım. Bir olay nasıl ve ne kadar karikatürize edilebilir, diye merak edilirse
ancak bu ölçüde kötü başka bir örneğini göremeyeceksiniz. Devletleri yönetenler
ve yönetme iddiasında bulunanlar mafyavari ağızla konuşma lüksüne sahip
değillerdir' diye konuştu.