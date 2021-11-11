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Dışişleri'nden Batı'ya göçmen tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada Belarus Polonya sınırında yaşanan göçmen sorununda Türkiye'ye yönelik çirkin açıklamalara tepki gösterildi. Açıklamada; "Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz." denildi.

Ekleme: 11.11.2021 - 18:12 Güncelleme: 11.11.2021 - 18:13 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden Batı'ya göçmen tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belarus Polonya sınırında yaşanan göçmen sorununda Türkiye'ye yönelik çirkin açıklamalara tepki gösterildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya'ya yasadışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir.

Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir.

"EN İYİ ANLAYAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır.


KASITLI BULUYORUZ"

Öte yandan, Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz.

"DESTEĞE HAZIRIZ"

Türkiye yasadışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir. İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

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