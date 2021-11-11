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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında

İstanbul'da yer alan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrail vatandaşı karı koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında
Ekleme: 11.11.2021 - 21:29 Güncelleme: 11.11.2021 - 21:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında
Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O., kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti.

Çekim sonrasında kendi aralarında konuşan karı-kocanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri iddia edildi.

Kule görevlisi, Erdoğan'ın evini çektiklerini duyduğunu belirterek gelişmeyi polise aktardı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER
Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine de iletilen olayın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele polisi, N.O. ve M.O.’yu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çiftin, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi.

Karı kocanın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
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