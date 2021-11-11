CHP'nin fonladığı KRT'den 10 Kasım'da çirkin algı operasyonu: 'Çamur medya görevinin başında'

CHP tarafından fonlanan medya kuruluşları arasında yer alan KRT, 10 Kasım'da yaptığı 'saçma haberle', yine çirkin bir algı operasyonuna daha imza attı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın gülümserken çekilmiş sosyal medya profil fotoğrafını değiştirmesini "10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık" olarak lanse etti. KRT'nin provokatif haberine tepki yağdı. BBB Başkan Danışmanı Murat, "Çamur medya! görevinin başında" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP'nin belediyeler üzerinden yüzbinlerce lira para aktardığı medya kuruluşları arasında yer alan KRT dün bir skandala daha imza attı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı hedefine koyan KRT, '10 Kasım'da' çirkin bir algı operasyonu oluşturmaya çalıştı.CHP yandaş medyasını böyle besliyorYeni Çağ gibi muhalafete yakın diğer kuruluşlarda söz konusu habere destek verdi.CHP'Lİ BAŞKANLARI HATIRLATTILARBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 10 Kasım öncesi sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını güncelleyerek 'sırıtan' fotoğrafını koyduğunu iddia eden KRT habere tepki üstüne tepki geldi.'NEDEN DEĞİŞTİRMEDİLER?'Birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu medya kuruluşlarının göz ardı ettiği şeyin CHP'li başkanların profil fotoğrafları olduğunu hatırlattı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in profil fotoğraflarındaki gülümseyen hallerini paylaşan kullanıcılar, 'Madem öyle neden 10 Kasım'da 'sırıtan' fotoğraflarını değiştirmediler' diyerek eleştirdi.'TROL MEDYASI YARATICILIKTA SINIR TANIMIYOR'En sert tepkilerden biri de BBB danışmanı Ferhat Murat'tan geldi. Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Murat şu ifadeleri kullandı:'Çamur medya! görevinin başında... Millet İttifakı'nın şehit ailelerine ettiği küfürleri unutturmak, gündemi değiştirmek için trol medyası yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Bu arada 10 Kasım'da aşağıdaki belediye başkanlarının somurtkanlıkları ise gözden kaçmıyor' dedi.