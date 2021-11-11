CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.'İMAMOĞLU SÖZEN DÖNEMİNİ HATIRLATIYOR'İstanbul'un 25 yıl sonra başka bir tarihi tecrübe yaşadığını belirten Tevfik Göksu, 'İstanbul'un 25 yıllık yönetim hikayesini bilen biriyim. Çok genç biriydim. İlk Refah Partisi İstanbul'u kazandığında Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) belediye başkanı olduğunda ben o partinin İstanbul İl Başkan Yardımcısıydım.'TARİHİ BİR TECRÜBE'Üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç olarak. Şimdi tarihi bir tecrübe yaşıyoruz. Geçen gün Meclis'te ben bunu ifade ettim; Nurettin Sözen mi daha başarısızdı yoksa yeni İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu) mu?'25 YILDA DÜZELTTİK'Sonuçlar itibariyle baktığınızda ikisi aynı noktaya getirdi. Geçen gün yine Meclis'te ifade ettim; biriniz gittikten sonra 25 yılda düzelttik, bize ikinci bir 25 yıl yapmayın diye anlattım.' ifadelerini kullandı. Göksu, İBB'nin şu anda bir yönetim kuraklığı yaşadığını söylerken, İstanbul'un yönetimindeki en büyük eksikliğin samimiyetsizlik olduğunu belirtti.SEÇİM DÖNEMİ FARKLI...Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştiren Göksu, seçim döneminde ekran önünde kullanılan dil ile yapılan icraatların birbiriyle örtüşmediğini söyledi. Göksu, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'AK Parti bizi engelliyor' iddiası hakkındaki soruya 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul diye bir gündemi yok' sözleriyle yanıt verdi.'İBB'Yİ BİR KOALİSYON YÖNETİYOR''İBB'ye engel diye bir şey söz konusu değil' diyen Göksu, 'İBB'yi bir koalisyon yönetiyor, farklı birimleri, farklı partilerin temsilcileri yönetiyor. Böyle olunca da ortaya bir senfoni değil kakofoni çıkıyor.' dedi.İSTANBULLULARA 'PARANIZI GERİ İSTEYİN' ÇAĞRISI!İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'nin faturalara Ekim ayından itibaren yüzde 35,6 zam yaptığını belirtti. Göksu, faturalara AK Parti'nin talebiyle eklenen insani su kullanım hakkının ise CHP'li yönetim tarafından kaldırıldığını açıkladı. Bunun ise İstanbulluların faturalara yüzde 20 oranında ek birkülfet olarak yansıdığını belirtti.AK PARTİ İSKİ'NİN ZAM OYUNUNA 'DUR' DİYECEK!Göksu, insani su kullanım hakkının önümüzdeki hafta içerisinde İBB Meclis gündemine yeniden getireceklerini ve bu hakkın İstanbullulara iade edileceğini duyurdu.FATURALARDA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ OLACAKİstanbullulara da çağrı yapan Göksu, İSKİ faturalarını ödeyen vatandaşların başvuru yaparak ödedikleri fatura tutarının yüzde 20 oranına denk gelen ücretini geri almalarını istedi.