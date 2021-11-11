Boşnaklardan muhalefete zor soru! 'Türkiye'deki muhalefet bizi sevmiyor mu?'

Tansiyonun yükseldiği Bosna Hersek için adımlar atan Türkiye, taraflarla diplomasiyi yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.Görüşmede, Bosna Hersek'teki gerilimi çözüme kavuşturacak adımlar ile çözüm için Türkiye'nin üstleneceği misyon değerlendirildi.Bosna'daki Sırplar, Hırvatlar ve Boşnakların, Türkiye'den yardım ve destek beklentilerini mektupla ilettiği Erdoğan, son olarak da Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini İstanbul'da kabul etmişti.Türkiye'deki muhalefet bizi sevmiyor mu?Türkiye'den gelen bu adımlara sosyal medya hesaplarından '#hvalaerdogan', 'teşekkürler Erdoğan' tagi oluşturan onlarca Boşnak, memnuniyetlerini ifade etti.Bir çoğu susarken o, kim bilir kaçıncı defa, Bosna Hersek'te bizler için çabalıyor. Rahmetli Aliya Izetbegoviç'ten bizim milletin 100% güvendiği lidersin. #hvalaerdogan (#tesekkurlererdogan)Dostluk iki bedende bir ruhtur. İçten destekleri için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler.Allah'a şükürler ki, tüm dünyadaki kardeşleri için, Bosna ve Balkanlardaki Boşnaklar için de, çabalayan bir ümmetin lideri zamanında yaşıyoruz. Türkiye güçlü olmasaydı, Sırp liderler görüşmelere gitmek yerine, bizlere karşı yeni soykırımlara başlarlardı.Boşnaklar yalnızca kendilerine terkedildiklerini hissettikleri dönemde, AK Parti ve Erdoğan icraatlarla bizim yanımızda olduklarını ve bize dost olduklarını gösteriyor. Bize şimdi güven veren tek şey Bosna'yı ve Boşnakları böyle karşılıksız sevenlerin desteğidir.90'larda iktidarda olmayan millet bize en zor zamanımızda elinden geldiği kadar yardım etti. Şimdi iktidardalarken, siyasi olarak da Boşnak kardeşlerinin yanında olduklarını gösterdiler ve durum kritikken de onların sesi duyuluyor.Boşnaklar için en zor zamanlar olduğunda bile ve herkesin bize ufaktan sırtını döndüğünde, bize yalnız olmadığımızı ve bize kurtuluş elini uzatan bir parti var Türkiye'de. O da AK Parti ve lideri Erdoğan'dır.Türkiye'de neden sadece AK Parti ve Erdoğan, Bosna ve Boşnakların durumuyla ilgileniyor? Diğerleri nerede? Neden susuyorlar?Bu zor zamanlarda dostumuz kim ve kim değil anladık. Desteğini gösteren bir tek AK Parti oldu, diğerleri nerde diye kendime soruyorum? CHP nerede? Bir tek AK Parti galiba bizim vatanımızı ve milletimizi seviyor.Türkiye, Bosna Hersek'e güçlü desteğini gösterdi ama bu destek galiba sadece iktidardan geldi. Türkiye'deki muhalefet nerde, onlar niye bir şey demiyor?AK Parti, Bosna'ya desteğini gösterirken, CHP susuyor ve Bosna'daki yıkıcı tarafla kardeşlik kuruyor. Sizin vicdanınıza kalsın, eğer vicdanınız kaldıysa. Forto, Dodik'e karşı nasıl mücadele ediyorsun? Yine Starbucks'ta kahveyle mi yoksa?