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Beşiktaş'ta yolcunun ölümüne neden olmuştu: Şoför için istenen ceza belli oldu

İstanbul Beşiktaş'ta cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarparak, bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebep olan çift katlı halk otobüsü şoförü için Cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı. Savcı, tutuklu yargılanan şoför Baki Tatlı’ya “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebep olmak” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, kazada asli ve tek kusurlunun otobüs şoförü olduğu, şoför haricinde kusuru gösterilecek kimse olmadığını vurguladı.

Beşiktaş'ta yolcunun ölümüne neden olmuştu: Şoför için istenen ceza belli oldu
Ekleme: 11.11.2021 - 12:55 Güncelleme: 11.11.2021 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta yolcunun ölümüne neden olmuştu: Şoför için istenen ceza belli oldu
Beşiktaş, Barbaros Bulvarında, 21 Nisan'da meydana gelen kazada, Baki Tatlı'nın kullandığı çift katlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, Yeni Birlik gazetesinde aşçı olarak çalışan 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, Münir Bozkurt ise yaralanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şoför Tatlı hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar istemiyle dava açmıştı. Kazaya ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.



HEM TELEFONLA OYNAYIP HEM HIZ YAPTI

Mütalaada, kamera kayıtlarından tespit edildiği şekliyle sanık otobüs şoförü Baki Tatlı'nın Balmumcu Tüneline girdiği sırada, şarja takılı cep telefonuyla uğraşmaya başladığı aktarıldı. Sanığın 30 kilometre hız sınırı olan tünele 61 kilometre hızla girdiği, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyip tünel girişinde bariyerlere çarptığı kaydedildi.

Kazada asli ve tek kusurlunun otobüs şoförü olduğu, şoför haricinde kusuru gösterilecek kimse bulunmadığı belirtildi. Savcının mütalaasında, 20 yıldır şoförlük yapan Baki Tatlı'nın, tecrübesine ve deneyimine güvenerek halk otobüsü ile seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştığı, gitmesi gereken hızın iki kat üstünde seyrettiği vurgulandı.

SORUMLULUĞUNU BİLMESİ GEREKİRDİ

Sanığın, halk otobüsü şoförü olarak birçok insanın hayatını ilgilendiren kamusal nitelikteki şehir içi ulaşımda görev yaptığı, yüklendiği işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve sorumluluklarının sonuçlarını öngörmesi gerektiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, tespit ve değerlendirmelerinin ardından sanığın 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



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