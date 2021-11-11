  • USD: 9,92 - 9,93
  • EURO: 11,37 - 11,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başörtüsü düşmanı Can Ataklı'nın davasında flaş gelişme! KADEM’li avukatlar ceza istiyor!

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'nın, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik aşağılık sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanmasına devam edildi. Davada 5. duruşma yapılırken, Can Ataklı’dan şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ataklı'nın nefret içerikli söylemleriyle toplumda ayrımcılığa sebebiyet verdiğini öne sürdü.

Başörtüsü düşmanı Can Ataklı'nın davasında flaş gelişme! KADEM’li avukatlar ceza istiyor!
Ekleme: 11.11.2021 - 16:42 Güncelleme: 11.11.2021 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Başörtüsü düşmanı Can Ataklı'nın davasında flaş gelişme! KADEM’li avukatlar ceza istiyor!
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına Can Ataklı katılmadı. Ataklı'yı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna temsil etti. Ataklı'dan
şikayetçi olan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'yu ise avukatlar Esra Canyiğit ve Özlem Yir temsil etti.

Hakim, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 28 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla, 23 Mart 2020 tarihinde Can Ataklı tarafından sunulan 'Gün Başlıyor' adlı programa ait yayın kaydının yer aldığı DVD'nin, mahkemeye geldiğini bildirdi. Söz alan şikayetçi avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

KADEM'İN TEPKİSİ

Duruşmanın ardından Can Ataklı'yı protesto eden KADEM üyesi bir grup kadın avukat; 'Kadına şiddete dur de', 'Küfürsüz hayat mümkün' yazan dövizler açtı.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Canan Sarı da davanın seyrine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ataklı'nın EBA TV'deki başörtülü öğretmen hakkında sarf ettiği sözleri hatırlatan Sarı, Ataklı'nın kişi hak ve özgürlüklerini, dini inançları hiçe sayarak milyonların gözü önünde suç işlediğin ifade etti.

Ataklı'nın ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aşan nefret içerikli söylemleriyle toplumda ayrımcılığa sebebiyet verdiğini söyleyen Sarı, 'Kişilerin din ve inanç hürriyetlerinin kutsal olduğuna, özgürlüklere karşı bu tarz kısıtlayıcı ve tek  tipleştirici aşağılamaların eleştiri ya da yorum olarak kabulünün mümkün olmadığına inanıyoruz. Bizler, basın mensuplarının, toplum önünde konuşurken daha dikkatli davranmakla yükümlü olduklarına ve söz konusu eylemin açıkça ayrımcılık teşkil ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle Can Ataklı, üzerine atılı suçtan cezalandırılmalıdır' dedi.

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Can Ataklı 23 Mart 2020 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tepki toplamış, şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Ataklı, 'Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz' demişti. Savcılığın hazırladığı iddianamede Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Diyarbakır annelerinden PKK'ya tepki: Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor benim kızım dağda ölüyor
Başörtüsü düşmanı Can Ataklı'nın davasında flaş gelişme! KADEM’li avukatlar ceza istiyor!
Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Üvey baba dehşeti: Kan donduran olayı 112 ekipleri ortaya çıkardı
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor
Danıştay emniyetin 'görüntü genelgesi'ni durdurdu
CHP'nin fonladığı KRT'den 10 Kasım'da çirkin algı operasyonu: 'Çamur medya görevinin başında'
Avrupa Birliği kendisi açıkladı: Türkiye bizden pozitif ayrışacak! İşte rakamlar...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıköğretim kararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! 'Çöp depolama işlemi durdurulmalı'
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Genel Başkanımızın konuşması HDP’ye yönelik değildi
Beşiktaş'ta yolcunun ölümüne neden olmuştu: Şoför için istenen ceza belli oldu
Boşnaklardan muhalefete zor soru! 'Türkiye'deki muhalefet bizi sevmiyor mu?'
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Önemli bir dönüşümün arifesindeyiz
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan kararı: Disiplin süreci işlemeyecek
Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı
Ücret geri alınabilecek: Depozito uygulaması 1 Ocak 2022'de başlıyor
ABD'den PKK'lı Şahin'in 'Bize teminat verildi' açıklamasına yalanlama
Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması!
Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular