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Başkan Erdoğan: Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son 19 yılda önceki 57 yılın 1.5 katına uluşarak 5 milyar fidanı toprakla buluşturduk." dedi. Erdoğan 84 milyon vatandaş için 3'er fidan dikileceğini toplamda 252 milyon fidanın toprakla buluşacağını ifade etti. Erdoğan, "Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüdür. Hedefimiz 2023'ün sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara çıkarmak." dedi.

Başkan Erdoğan: Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüdür
Ekleme: 11.11.2021 - 14:44 Güncelleme: 11.11.2021 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüdür
Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizler yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin düsturuna sahip bir millettin evlatlarıyız. Babalarımızdan, atalarımızdan aldığımız yeşil sevgimizi gelecek nesillere aktarmak asli görevimizdir.

Ağaç dostu olan, çevre dostu olan tüm canlıların dostudur. İnsanoğlunun bitmez tükenmez bir hisle doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Bir yanda yanan devasa orman alanları, öteki tarafta kuraklık ve sel olayları bize tabiatın uyarılarıdır.

Diktiğimiz her fidan iklim değişikliği ile mücadelenin bir işaretidir. Türkiye haksızlıklara karşı verdiği mücadelelerin ardından Paris İklim Anlaşması'na üye olarak sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. 2053 vizyonumuzun merkezine yeşil kalkınma devrimini yerleştirdik.

Orman varlığımızın artırılması hususunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma projesini yürütüyoruz.

Son 19 yılda önceki 57 yılın 1.5 katına oluşarak 5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüdür. Hedefimiz 2023'ün sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara çıkarmak.

Milli Park sayımızı 32'den 45'e çıkararak ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz. Türkiye 1970'li yıllarda ortalama 500 milyon ton toprağını erozyon ile kaybederken, bunu ağaçlandırmalar ve ilave tedbirlerle 154 milyon ton toprağa kadar düşürdük.

Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Aşırı sıcaklar ve aşırı düşük nem orman yangınlarını kontrol altına almayı güçleştiriyor.

Bu yıl 54 ilde yaşanan 299 orman yangını ve 285 kırsal alan yangını ile mücadele ettik. Cansiparane bir mücadele yürüttük. Verilen mücadele için herkese teşekkür ediyorum.

Yangınlarda hayatını kaybeden orman personeli ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hava ve personel desteği sağlayan tüm ülkelere de teşekkürlerimi sunuyorum.

Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik.

Yanan orman alanlarını süratle yeniden ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yılda tamamlamaktır. Her vatandaşımız için 3 fidan hesabı ile 252 milyon fidanı toprak ile yıl bitmeden buluşturacağız. Her öğretmenimiz için 1 fidan kampanyası MEB tarafından başlatıldı. Biz de 1000 fidan ile katılacağız.

81 ilimize 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bunlardan yararlanmasını sağlayacağız. Dikilen tüm fidanların ülkemiz ve dünyaya nefes olmasını diliyorum.
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