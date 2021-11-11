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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mülteci krizinin Türkiye'den kaynaklandığını öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt verdi. Miçotakis'in söz konusu açıklaması için 'Nankörlük' diyen Başkan Erdoğan, "Şu anda Türkiye'de toplam 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür
Ekleme: 11.11.2021 - 20:19 Güncelleme: 11.11.2021 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Kabulün ardından ikili Türkiye-Macaristan arasında yapılan anlaşmaları imzaladı. İmzaların atılmasından Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAPILARI AÇACAK OLURSAK YUNANİSTAN NE YAPAR BİLEMEM"

Geçtiğimiz günlerde, mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığı öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek nankörlüktür. Şu anda Türkiye'de toplam 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem.

"ELİMİZDE BÜTÜN VİDEO KAYITLARI VAR"

Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden Yunanistan'dır. Çocuk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kıyı emniyeti ile o botları batırarak onları ölüme mahkum eden yine Yunanistan'dır. Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Elimizde bütün video kayıtları var." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN KENDİSİ ABD'NİN BİR ÜSSÜ DURUMUNA GELDİ"

Başkan Erdoğan, ABD'nin Dedeağaç'a asker sevkiyatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi ABD'nin bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan içindeki ABD üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. Hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta ABD'nin üssü gibi. Sorduğumuzda kaçamak cevaplar veriyorlar dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış komşu.

Yunanistan ile tutundukları bu tavır doğru değil. Biz, ABD ve Yunanistan NATO üyesi. NATO üyesi olarak biz niye birbirimize düşüyoruz. NATO içerisinde asker ve mali destek olarak Türkiye ABD'den sonra ilk 7 sırada olan ülkedir. Yunanistan çok gerilerde. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyor. Bu bölgenin sigortasıyız."
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Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür
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