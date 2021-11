Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Gözyaşlarını tutamadı: Karşı tarafa kahroluyorum

Geçtiğimiz günlerde, Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ Boz, eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i (28) yolda takip etti. Genç kızın arkasından gelen Boz, daha sonra çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla Cengiz'e saldırdı.GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİKılıçlı saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDISaldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı."BU NORMAL BİR KADIN CİNAYETİ DE DEĞİL"Öte yandan katil Can Göktuğ Boz'un babası A. Boz, Beyaz TV'ye konuştu ve oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söyleyen ve gözyaşlarını tutamayan baba Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." dedi."BEN OĞLUMU SAVUNACAK DEĞİLİM"Açıklamalarına devam eden Boz, "Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum" dedi.