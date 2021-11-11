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Barbunya Faydaları Nelerdir? Barbunya Nasıl Pişirilir?

Barbunya çoğu kişi tarafından tüketilen lezzetli yemekler arasındadır. Barbunya tarifi ve barbunya faydaları ise son zamanlarda sık sık araştırılan konulardandır. Peki, barbunya faydaları nelerdir? Barbunya nasıl pişirilir? Barbunya zararlı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.11.2021 - 16:39 Güncelleme: 11.11.2021 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Barbunya Faydaları Nelerdir? Barbunya Nasıl Pişirilir?
Barbunya faydaları sebebiyle oldukça tercih edilen yemekler arasında bulunuyor. Özellikle öğle ve akşam yemeklerimizde sofralarımızda bulunan barbunya son zamanlarda sıklıkla araştırılan konular arasında. Barbunya faydaları ve barbunya zararlı mı soruları bu sebeple oldukça merak ediliyor. Barbunya kalori değeri ve barbunya hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Barbunya Faydaları Nelerdir?


Barbunya faydaları içinde oluşan lif ve protein sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sisteminden hafıza sorunlarına kadar barbunya birçok konuda fayda sağlamaktadır. Barbunya faydaları B vitamini açısından da oldukça zengindir. Görünüşü itibariyle çoğu kişi barbunyayı fasulyeye benzetmektedir. Lif oranının yüksek olması, proteinin fazla olması ve düşük yağ oranına sahip olmasıyla uzmanlar da barbunya tüketimini önermektedir. Barbunya faydaları için şu maddeleri sıralayabiliriz;

- Kanser oluşumunu riskini oldukça azaltmaktadır.
- Kolesterolü dengeler ve böylece kalp sağlığına olumlu katkıda bulunur.
- Beyin sağlığı için oldukça etkilidir. Hafıza problemlerinin giderilmesini sağlar.
- Et tüketmeyen kişiler tarafından oldukça tercih edilen barbunya etin sağladığı faydayı sağlamaya yarar.
- İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
- Vücuda enerji verir ve yaşlanma belirtilerini azaltır.
- İçindeki lif oranı zayıflamaya katkıda bulunur.
- Tırnakları güçlendirir ve kırılmasının önüne geçer.
- Cildi yeniler ve parlaklık kazandırır.



Barbunya Zararlı Mı?


Barbunya zararları iyi pişirilmediği zaman ortaya çıkabilir. Ödem artmasına da neden olabilir. Aşırı tüketimi sonucunda migren hastalığı ortaya çıkabilir. Bu sebeple barbunya tüketilirken porsiyon kontrolü sağlanmalıdır. Sindirim sistemini aşırı hızlandırarak bazı rahatsızlıklar ortaya çıkmaya neden olabilir. Özellikle şişkinlik ve gaz sıkışması bu rahatsızlıklar arasında bulunur. Alerjik kişilerin tüketmeden önce bir doktora danışmasında fayda bulunmaktadır. Hamile ve emziren kişiler ise rahatlıkla barbunya tüketebilirler.


Barbunya Kaç Kalori?


Barbunya kalori değeri de oldukça merak ediliyor. Özellikle zayıflamak isteyenler tarafından barbunya merak edilen konular arasında. Zeytinyağlı barbunya yemeği için 1 yemek kaşığı barbunya yaklaşık 40 kaloridir. Barbunya porsiyon kontrolü yapılarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı besinler arasında yer alır.


Barbunya Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Barbunya tarifi evde kolaylıkla hazırlanabilen sağlıklı bir tercihtir. Barbunyanın faydalarından yararlanabilmek için kendi ellerinizle hazırlayıp kolaylıkla tüketebilirsiniz. Barbunya tarifi için gerekli malzemeler;

- 1 kilogram barbunya
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 orta boy soğan
- 1 büyük boy patates
- 2 tane havuç
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz




Barbunya Nasıl Yapılır?


Barbunya yapmak için gerekli olan ilk adım 1 kilogram barbunyayı iyice haşlamaktır. Barbunya nasıl yapılır? Orta ateşte 10 dakika boyunca haşlanan barbunyayı ocaktan alın. Yarım çay bardağı zeytinyağını boş tencerede iyice ısıtın. Rendelenen soğanları ve sarımsakları ekleyip pembeleşene kadar karıştırın. Havuçları ve patatesleri da küp şeklinde doğrayarak ilave edin. Domates salçasını da ekleyerek kavurun. Son olarak barbunyaları tencereye ekleyin. Domates ve baharatları da ilave ederek iyice pişirin. Adından altını kapatarak dinlenmeye bırakın. Barbunyanızı artık afiyetle tüketebilirsiniz.

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