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Balıkesir’de polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem’e cezaevinde Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmış

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu. Polis memurunu şehit eden uyuşturucu satıcısı Devrim Erdem'i arama çalışmaları devam ederken şok eden bir ayrıntı ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2014 yılında dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Balıkesir Kapsut L Tipi Cezaevi’nde adli tutuklu Devrim Erdem elleri kelepçeli olarak üç gün odada tutulduğu iddiası doğru mudur?” ifadelerini kullanmış.

Balıkesir’de polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem’e cezaevinde Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmış
Ekleme: 11.11.2021 - 11:17 Güncelleme: 11.11.2021 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir’de polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem’e cezaevinde Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmış
Balıkesir Edremit'ten akşam saatlerinde gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.

Havran'a kadar süren kovalamacada uyuşturucu satıcıları ile polis arasında çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



3 KİŞİ YAKALANDI 1 KİŞİ KAÇTI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında kaçan şüphelilerden Osman Beke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği belirlenen Devrim Erdem ise her yerde aranıyor.



SEZGİN TANRIKULU POLİS KATİLİNE SAHİP ÇIKMIŞ

Uyuşturucu satıcısı ve polis katili Devrim Erdem'in ise 2014 yılında kaldığı Balıkesir Kapsut L Tipi Cezaevi'nde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hak aradığı isimlerden olduğu ortaya çıktı.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2014 yılında dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Balıkesir Kapsut L Tipi Cezaevi'nde adli tutuklu Devrim Erdem elleri kelepçeli olarak üç gün odada tutulduğu iddiası doğru mudur?” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
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