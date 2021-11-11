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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Önemli bir dönüşümün arifesindeyiz

önemli bir dönüşümün arifesinde olduğunu belirterek "Türk Dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek için taşımacılık ve lojistik alanında iş birliğimizi güçlendirmeliyiz" dedi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Önemli bir dönüşümün arifesindeyiz
Ekleme: 11.11.2021 - 12:42 Güncelleme: 11.11.2021 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Önemli bir dönüşümün arifesindeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dünyasının ortak teşkilatının artık küresel bir marka haline geldiğini belirterek, 'Bu başarı hepimizin. Şimdi de dış dünyaya uyum sağlayacak bir şekilde biz de önemli bir dönüşümün arifesindeyiz. Biz aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe uluslararası güçlerimizi artıracağız' dedi.

Çavuşoğlu, 'Ata yurdumuz Asya dünya siyasetinde ağırlık merkezi haline geliyor. Bu konjonktürde teşkilatımızın hem önemi hem de sorumluluğu artıyor. Yarın liderlerimiz teşkilatımızın geleceği konusunda çok önemli kararlar alacaklar. İlk olarak bu yıl kardeş Türkmenistan'ın gözlemci olarak katılımıyla aile fotoğrafımızı tamamlıyoruz' diye konuştu.

'GELECEĞE YÖNELİK VİZYONUMUZUN DA ORTAK OLMASI GEREKİYOR'
Bakan Çavuşoğlu, 'Aile meclisimizin ismi Türk Devletleri Teşkilatları olarak değiştiriyoruz, bunun vakti çoktan gelmişti' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
'Aksakallar Konseyi'nin gözden geçirilmiş yönetmeliğini kabul ediyoruz. Ortak kültürümüzde atanın sözü darda kaldığımızda bize her zaman yol gösterici olmuştur. Aksakallılar yolumuzu aydınlatacaktır. Gözlemcilik ve ortaklık statülerini açık bir şekilde belirliyoruz. Kimliğimizi muhafaza ederek ve teşkilatımızın çekim gücünü hep birlikte daha da artırabileceğiz. 'Türk Dünyası 2040 Yılı Vizyonunu' yarın kabul edeceğiz. Onursal Başkanımız kıymetli Aksakallımız Nursultan Nazarbayev'in önerisiyle hazırlanan bu belge teşkilatımızın gelecek perspektifini ortaya koyuyor. Nasıl ki köklerimiz ortaksa, geleceğe yönelik vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor.'

'BİZİM OLAYLARI YÖNLENDİREBİLMEMİZ İÇİN AKTİF OLMAMIZ VE HIZLI KARAR ALMAMIZ GEREKİR'
Çavuşoğlu, 'Vizyon belgesindeki hedefleri hayata geçirmek için dönem başkanlığımızda uygulama belgesi kabul edeceğiz. 5 yıllık yol haritası niteliğindeki bu belgenin 2022'nin ilk çeyreğinde konseyimizin onayına sunulmasını öneriyorum' dedi.
Çavuşoğlu, bölgesel ve küresel konularda Dışişleri Bakanları olarak istişarelerin genişletilmesi gerektiğini belirterek, 'Olayların bizi değil, bizim olayları yönlendirebilmemiz için aktif olmamız ve hızlı karar almamız gerekir. 27 Eylül'deki Afganistan konulu toplantımız bu bakımdan önemli bir adım oldu' ifadelerini
kullandı.

'ÖZELLİKLE DIŞİŞLERİ BAKANLARI OLARAK ÇABA SARF ETMEMİZ GEREKİYOR'
Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Kasım'ın Azerbaycan'ın vatan muharebesinin yıl dönümü olduğunu belirterek, 'Azerbaycan zaferi bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın kapılarını da açtı. Kardeş Azerbaycan'ın zafer ve bayrak gününü tekrar kutluyorum. Türk Dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek için taşımacılık ve lojistik alanında iş birliğimizi güçlendirmeliyiz. Aksakallımız Sayın Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş değerli bir ağabeyimiz. Hazar geçişi önemli bir katkı sağlayacak. Bundan azami yarar sağlayabilmek için aramızdaki ticareti daha da serbest hale getirmeliyiz. Bu amaçla tarife dışı önemleri kaldırmalı, ikili ve transit geçiş belgelerini sorun olmaktan çıkarmalıyız. Bu amaçla bizlerin özellikle Dışişleri Bakanları olarak çaba sarf etmemiz gerekiyor ve diğer ilgili makamlarımızın çabalarını koordine etmemiz gerekiyor. Kıymetli Aksakalımız Binali Yıldırım'ın tecrübelerinden de faydalanacağız. Müzakereleri son aşamaya gelen Uluslararası Yük Taşımacılığı Anlaşmasını da bir an önce imzalamamız gerekiyor. Zirve temamızı yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler olarak belirledik. Teşkilatımızın çatısı altında da yeşil kalkınma diplomasisini hızlı bir şekilde başlatmalıyız' şeklinde konuştu.
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