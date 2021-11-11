  • USD: 9,92 - 9,93
  • EURO: 11,37 - 11,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum, HDP'li vekillere haddini bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bürokrat atamalarına ilişkin iftiralarına yönelik, "Bakanlığımızda zaman zaman yaptığımız atamaları başka yerlere çeken bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir kere bu soruyu soran Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, önce şunu söylemek isterim. Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ'ye, PKK'ya dayayıp, millete parmak sallama dönemi bitmiştir, efendilik yapma dönemi bitmiştir. Bunu da AK Parti bitirmiştir." dedi.

Bakan Kurum, HDP'li vekillere haddini bildirdi
Ekleme: 11.11.2021 - 23:39 Güncelleme: 11.11.2021 - 23:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum, HDP'li vekillere haddini bildirdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bütçe görüşmelerinde HDP'li vekillere haddini bildirdi. Öncelikle HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mesnetsiz iddialarına yanıt veren Bakan Kurum, "Bakanlığımızda zaman zaman yaptığımız atamaları başka yerlere çeken bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir kere bu soruyu soran Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, önce şunu söylemek isterim. Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ'ye, PKK'ya dayayıp, millete parmak sallama dönemi bitmiştir, efendilik yapma dönemi bitmiştir. Bunu da AK Parti bitirmiştir. Kimse, arkadaşlarımız hakkında mesnedi olmayan iddialarda bulunmasın. Bunu söyleyen önce kendine bakacak, şu anda iş tuttuğu kökü dışarda, kendi içeride arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüklerine, iş tuttukları ABD'deki FETÖ trollerine bakacak. Ondan sonra karşımıza geçecek, onurlu bir şekilde konuşacak. Bizim için söylediklerinin, iddialarının hiçbir kıymeti yok" dedi.

BAKAN KURUM'DAN KATIRCIOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Bir diğer HDP'li milletvekili Erol Katırcıoğlu ise Bakan Kurum'un sözleri üzerine kendisine "Terbiyesizlik yapma" diye çıkışta bulununca, Kurum ayağa kalkarak "Terbiyesiz sensin" diye bağırdı. Ortalık gerilince Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek tarafları sakinleştirdi ve oturuma 10 dakika ara verdi.

KANAL İSTANBUL'U MİLLETE SORDUK

Aranın ardından konuşmasına devam eden Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili şunları söyledi: "Kanal İstanbul'u kime sordunuz diyenlere cevabımız şu; milletimize sorduk. Yüzyılın en büyük, Cumhuriyet tarihinin en muazzam projesi Kanal İstanbul'u defalarca anlattım. Burada da anlattım. Yine anlatayım. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletinin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir. Kanal İstanbul, boğazımızın özgürlük projesidir. %52'si yeşil alanlardan oluşan Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul'u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir. Sayın vekil bilim insanlarının olumsuz görüşleri var dedi. Şu bilim insanlarını bile ayıran, ayrıştıran aklı artık terk edin. Biz, Kanal İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı, en şeffaf ÇED sürecini yürüttük."

MHP'li Yalçın'dan Türkkan'a arka çıkan Akşener ve Öztrak'a Mehmet Akif şiiriyle sert tepki
Bakan Kurum, HDP'li vekillere haddini bildirdi
AK Parti'li Ayşe Keşir'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup
Mahir Ünal: Sosyal medya düzenlemesinin amacı dezenformasyonu engellemek
TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Gözyaşlarını tutamadı: Karşı tarafa kahroluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında
Bakanlıktan son dakika EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması...
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür
Türkiye'den 'Orta Koridor' hamlesi! Dünya devleri açıkladı: Yatırımlarımız devam edecek
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP ve İYİ Parti için tezkere temel sınav
11 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama
Başak Demirtaş'a hapis cezası verildi!
Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun mektubu milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmakta
Diyarbakır annelerinden PKK'ya tepki: Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor benim kızım dağda ölüyor
Başörtüsü düşmanı Can Ataklı'nın davasında flaş gelişme! KADEM’li avukatlar ceza istiyor!
Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular