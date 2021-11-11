Bademin Faydaları Nelerdir? Badem Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Bademde Hangi Vitaminler Var?



Bademin Faydaları Nelerdir?



Bademin Cilde Faydaları Nelerdir?



, aperatif olarak bilinen bir yiyecek türüdür, faydalı vitaminler, mineraller ve sağlıklı maddeler içerir. Peki? Badem, bir numaralı E vitamini kaynağı olarak kabul edilir ve Çin ve Orta Asya olarak kabul edilir. Bu yazımızda ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde yetiştirilmesi kolay olan bademleri inceledik. Bu yazıdan sonra bademin faydalarını, cilt üzerindeki faydalarını ve içerdiği vitaminleri inceleyeceğimizi iddia ediyoruz. Bu faydalı besine her öğünde yer vermek isteyeceksiniz, bademi cilt bakımı için kullanmak isteyeceksiniz. Sizler içinnı sıraladık.-E vitamini,-Selenyum,-Çinko,-Kalsiyum,-Magnezyum,-B vitaminleri,-Biyotin (B7 vitamini),-FolatHepimizin bildiği gibi bademlerin kolesterol üzerinde inanılmaz bir etkisi vardır. Kötü kolesterol olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterole neden olan bazı maddeler bademdeki antioksidanlar tarafından yok edilir. Bu sayede kolesterolün düşmesine yardımcı olur.Magnezyum kan şekeri için etkilidir ve bademde bol miktarda bulunur. Bu nedenle günlük düzenli badem tüketimi, şekere karşı koruma sağlayarak magnezyum alımını destekleyebilir.Badem kalp sağlığına da iyi gelir. Yüksek tansiyon ve kalp krizlerini etkili bir şekilde önleyebilen yüksek düzeyde E vitamini, magnezyum ve antioksidanlar içerir.Badem, bazı nörolojik hastalıkların (Alzheimer hastalığı ve bunama gibi) önlenmesinde, beyni ve hafızayı güçlendirmede aktif rol oynayan B vitaminleri içerir.Araştırmalar, bademlerin kan basıncını düşürmek ve kilo vermek için etkili besinler olduğunu göstermiştir. Her gün düzenli olarak tüketin, bademin dolgunluk etkisi vardır ve iştahı azaltabilir; ayrıca karın bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olur.Badem, kemikleri güçlendiren ve kemik sağlığına katkıda bulunan kalsiyum ve fosfor açısından zengindir.Badem ayrıca dişlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olan kalsiyum ve fosfor açısından da zengindir.Badem, bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olan lifli bir besindir; ayrıca safra asitlerinin üretimini destekleyerek sindirim enzimlerinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.-Badem, yüksek E vitamini içeriği nedeniyle kuru cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Cildi mükemmel şekilde yumuşatabilir.-E vitamini ayrıca göz çevresindeki koyu halkaların görünümünü de azaltabilir.-Tatlı bademlerden elde edilen yağ, eşit ve pürüzsüz bir cilt tonu sağlar.-Yararlı vitaminler ve mineraller arasında akne oluşumunu önlemeye yardımcı olur.-Güneş ışığının neden olduğu foto yaşlanmaya bağlı ince çizgilerin görünümünü azaltabilir.-Antioksidan bileşenleri ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle yanıkların ve yara izlerinin keskinliğini azaltabilir.-Hamilelik sonrası kilo alıp verme ve ciltte oluşan çatlakları önler.