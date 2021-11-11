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40 bin sağlıkçı ataması için takvim belli oldu! İşte başvuru, sonuç ve kura tarihleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu 40 bin sağlıkçı ataması için takvim belli oldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Başvurular 12-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 24 Kasım'da ilan edilecek. Öte yandan kura çekimi tarihi de Resmi Gazete'deki bilgiler arasında yer aldı. İşte 40 bin sağlıkçı ataması ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 11.11.2021 - 10:57 Güncelleme: 11.11.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
40 bin sağlıkçı ataması için takvim belli oldu! İşte başvuru, sonuç ve kura tarihleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında birçok önemli kararı duyurdu. Erdoğan, bu kararların yanında bir de müjde paylaştı. Erdoğan, 40 bin sağlıkçı atamasının en kısa sürede yapılacağını duyurmuş, atama bekleyenlerde büyük heyecan yaratmıştı. Yüz binlerce kişinin beklediği 40 bin sağlıkçı ataması takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; başvurular 12-16 Kasım arasında alınırken, 24 Kasım'da sonuçlar ilan edilecek. Kuraların çekileceği tarih de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda yer aldı.

40 BİN SAĞLIKÇI ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

İŞTE 4O BİN SAĞLIKÇI ATAMASI BAŞVURU, SONUÇ VE KURA TARİHLERİ

16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası, 'Sağlık Bakanlığımıza 40 bin personel alımı yapacağız' açıklamasını yapmıştı.

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