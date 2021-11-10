Yunanistan'ın yalanına İçişleri'nden videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulunuldu. Yunanistan'ın asılsız iddialarına İçişleri'nden çok sert tepki geldi.'AYNADA GÖRDÜKLERİNİZİ TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRMAKTAN VAZGEÇİN'İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye 'korsan devlet' suçlamasında bulunmuş. Lütfen; Aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!' ifadelerini kullanarak videolu bir basın açıklaması yayınladı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:ASILSIZ İDDİALARDA BULUNULDU'Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulunulmuştur.TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLDİ09 Kasım 2021 tarihinde yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak:Saat 09.00'da İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan karasularında 1 adet düzensiz göçmen botu olduğu ve bahse konu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.TÜRK SAHİL GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDIYunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılmıştır.