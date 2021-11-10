Türk ve dünya tarihine adı altın harflerle yazıldı: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı
Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı. Türkiye, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdıran önderini bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyor.
Bugün 10 Kasım. 83 yıl önce bugün saat 09.05'te Türkiye yasa boğuldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında bir kez daha sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.
Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılandı.
Atatürk'ün naaşı, 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi. İstanbul Valiliği, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla bugün Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutulacağını duyurdu.