Türk ve dünya tarihine adı altın harflerle yazıldı: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı

Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı. Türkiye, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdıran önderini bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyor.