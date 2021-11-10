Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün cezası belli oldu!

Samsun'da Twitter'dan açtığı 'Hohmustesarı' 'Sayın Müsteşar' isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti Gündüz'e 8 bin 840 lira para cezası verdi. Mahkeme heyeti 442 gün karşılığı para cezası verdi.Günlük 20 lira takdir eden mahkeme heyeti, trol savcıya toplam 8 bin 840 lira para cezasıyla cezalandırdı. Sanık olan eski savcı Özcan Muhammed Gündüz duruşmaya katılmazken Gündüz'ü avukatı temsil etti.İTİRAZ EDİLECEK: KARARI İSTİNAFA GÖTÜRECEĞİZEski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş karara itiraz edeceklerini söyledi. Göktaş, 'Mahkeme eski savcıya hakaret suçundan ceza verdi. Biz ise hem hakaret hem de iftira suçlarından ceza verilmesini istemiştik. Bize göre işlenen suçların arasında iftira da var. Kararı istinafa götüreceğiz.' dedi.