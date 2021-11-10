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Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü ve görüşme daveti

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, TBMM'deki oylamada HDP ile birlikte Mehmetçik'e sınır ötesi operasyonu yetkisi veren tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye teşekkür etti. Söz konusu adımı 'Türkiye'de dengelerin değiştiği' şeklinde yorumlayan terörist, "CHP'den bir heyeti davet edebiliriz" dedi.

Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü ve görüşme daveti
Ekleme: 10.11.2021 - 10:37 Güncelleme: 10.11.2021 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü ve görüşme daveti
Irak ve Suriye'de terör örgütlerine karşı, TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye CHP, HDP'den gelen “Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır” ve “Tezkereye hayır deyin” çağrıları sonrası ‘hayır' oyu verdi.

'Tezkereye 'hayır' olumlu bir adım'

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin tutumunu 'olumlu' buldu. Uluslararası güçlerin PYD işgalindeki bölgelere yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine “hayır” deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Şahin, her halükârda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

'Türkiye'de dengelerin değiştiğini gösteriyor'

Terörist “CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici” şeklinde konuştu.

Elebaşı Şahin, “CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?” sorusuna da, “Olabilir. Bence olumlu da olabilir” cevabını verdi.

PKK'dan da alkış gelmişti

Öte yandan CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesi terör örgütü PKK'dan tam not aldı. Konuyla ilgili konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin 'evet' demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek 'Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır' dedi.
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