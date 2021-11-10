TBMM Başkanı Şentop 'Benzeri yok' diyerek şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a tepki gösterdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP ile yaptıkları ittifaka tepki gösteren şehit ağabeyine kameralar önünde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Bu ağırlıkta açık ve galiz şekilde bir hakaretin geçmişte benzeri olmadığını vurgulayan Şentop, "Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil. Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz" dedi.

Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberindeki heyeti kabul etti."BÖYLE BİR HAKARETİN GEÇMİŞTE ÖRNEĞİ YOK"Heyetin görüş ve değerlendirmelerini dinledikten sonra, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin açıklama yapan Şentop, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin geçmişte benzeri, bir örneği yok." diye konuştu."KİMSENİN SAVUNMASI MÜMKÜN DEĞİL"Bu olayı kimsenin savunmasının mümkün olmadığını dile getiren Şentop, "Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili hiçbirimizin şüphesi yok. O şehit yakınlarımız da kendi haklarını, hukuklarını takip edecektir." dedi.Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Sözen de Türkkan'a tepkilerini dile getirerek, "Şehitlerimizin yakınlarına yapılan küfürler, hakaretler, PKK terör örgütünün yakınlarımıza sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtmıştır." ifadesini kullandı.