Tarihin hüzünlü anları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden kareler...

Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.Anadolu Ajansı, fotoğraf arşivinden derlenen karelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e yolculuğunu anlattı17 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan kadınlar görülüyor.Atatürk'ün cenazesi, 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülürken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar saygı uçuşu yaparken görülüyor.Atatürk'ün cenazesinin 21 Kasım 1938'de Etnoğrafya Müzesi'ne nakli sırasında kortej Talat Paşa Bulvarı'ndan geçerken görülüyor.Atatürk'ün cenazesi, 21 Kasım 1938'de Etnoğrafya Müzesi'ne götürülürken kortej Opera Kavşağı'ndan geçerken görülüyor.Atatürk'ün cenazesi, 21 Kasım 1938'de Etnoğrafya Müzesi'ne götürülürken kortej Talat Paşa Bulvarı'ndan geçerken görülüyor.Atatürk'ün cenazesi, 20 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı Ankara İstasyonu'nda özel trenden alınarak Meclis'e götürülmek üzere top arabasına konuldu.İstanbul'dan getirilen Atatürk'ün cenazesi, 21 Kasım 1938'de Meclis önündeki katafalkta görülüyor.Atatürk'ün cenazesi, 21 Kasım 1938'de Etnoğrafya Müzesi'nde katafalkta görülüyor.Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinden 4 Kasım 1953'te çıkarıldı. İşlem sırasında (arkada sağdan sola) Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu, Başbakan Adnan Menderes, TBMM Başkanı Refik Koraltan, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Nurullah Tolon ve Ankara Valisi Kemal Aygün de hazır bulundu.Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinden 4 Kasım 1953'te çıkarıldı.Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinden 4 Kasım 1953'te çıkarıldı. İşlem sırasında (soldan sağa) Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu ve Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan da hazır bulundu.Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e defnedilmek üzere Etnografya Müzesi'nden çıkarılmadan önce 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü (solda), 10 Kasım 1953'te saygı duruşunda bulunurken görülüyor.Atatürk'ün cenazesi, 10 Kasım 1953'te Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakli öncesinde katafalkta görülüyor.