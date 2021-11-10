Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto!

Atatürk'ü Anma töreni için Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'nda toplanan CHP'liler protesto edildi. CHP'lilerin fotoğraf çektirmesi sırasında bir vatandaş, "Sizin gibi CHP'lilere yazıklar olsun. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. Bende CHP'liyim, sizden utanıyorum" diye bağırdı.

Atatürk'ü Anma töreni için Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'nda toplanan CHP'liler protesto edildi.Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve saygı duruşu sonrası protokol dağılıp CHP'lilerin fotoğraf çektirdiği sırada bir vatandaş 'Sizin gibi CHP'lilere yazıklar olsun.. Bir Atatürk'ün ismini bile söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz! PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. Ben de CHP'liyim, sizden utanıyorum' diye bağırdı.Alandaki polisler şahsı alandan uzaklaştırdı.