Siyasilerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle mesajlar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, 'Türkiye Büyük MilletMeclisi'nin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in bânisi GaziMustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygı ve şükrânlaanıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak onun milletimizle birlikte yedidüvele karşı verdiği mücadeledeki liderliğini örnek alarak ülkemizin millimenfaatlerini daima önde tutmak; tam bağımsızlık, onurlu bir gelecek, bilimselilerleme ve kalkınma mirasına sahip çıkmaktır' ifadelerini kullandı.'TAM BAĞIMSIZLIK İDEAİLİNİ ŞAHSINDA SOMUT HALE GETİRMİŞTİR'Şentop, açıklamasının devamında şunları kaydetti:'Atatürk milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında somut hale getirmiş birliderdir. O ve yol arkadaşları sonraki kuşaklara sadece bir vatan emanet etmeklekalmamış, uğruna can verme kararlılığına sahip olduğumuz milli bir ülkü ve millibir irade bırakmışlardır. Bütün dünya karmaşa içinde çalkalanırken bugün, ülkemizbarış ve huzur içerisinde geleceğe doğru yürüyorsa, bu durum, onun liderliğindeMilli Mücadele kahramanlarının önümüze koyduğu hedef, vizyon ve bizlerin buuğurda kararlı mücadelesiyle mümkün olmaktadır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki,milletimiz, tam bağımsız ve yeniden büyük Türkiye ideali yolunda ebediyete kadarazim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, GaziMustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünde bir kezdaha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şâd olsun.'MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN 10 KASIM MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar,10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında 'Atatürk,kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaşuygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişikliklergerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilimüzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır' dedi.Bakan Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü sebebiyle mesajyayımladı. Akar, yayımladığı mesajında Atatürk'ü rahmetle andığını belirterek 'Değerli Silahve Mesai Arkadaşlarım; İlkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında veyüreğinde yaşayan, Millî Mücadelenin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'ninkurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılındarahmet ve minnetle yâd ediyorum. Asil milletimizin en zor şartlar altında dahibağımsızlığından vazgeçmeyeceğine inanan, milletimize önderlik ederek 'Yaistiklâl ya ölüm!' ilkesi ile başlattığı millî mücadeleyi zafere taşıyan ve bu zaferiCumhuriyet ile taçlandıran Atatürk; sadece Türk tarihinin değil, aynı zamandadünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir' ifadelerinikaydetti.'TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ASİL MİLLETİMİZE MİRAS BIRAKMIŞTIR'Bakan Akar, Atatürk'ün Türkiye Cumhireyeti'ni emanet bıraktığını söyleyerek yayımladığımesajın devamında şunları dile getirdi:'Atatürk, kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaşuygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişikliklergerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilimüzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır. Bizlerde Ata'mızdan emanet aldığımız bağımsızlık mücadelemizin, millî birliğimizin veçağdaşlık yolunda atılan adımların simgesi olan Cumhuriyetimizi, yüzüncü yaşınayaklaşırken geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz demeden, yılmadanyorulmadan var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin enkapsamlı ve en yoğun operasyonlarını yaptığımız bu dönemde; başta FETÖ,PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavivatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek hertürlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışıylamücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka vemenfaatlerini her ne pahasına olursa olsun azim ve kararlılıkla korumaktayız. Aynızamanda atalarımızdan aldığımız ilhamla dünyanın birçok coğrafyasında barışa veistikrara katkı sunmaktayız. Onun kurduğu ve bugün bölgesel ve küresel anlamdaetkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti; köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin,caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle,Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum.Aziz Atatürk, Ruhun şad olsun.'