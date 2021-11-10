Siyasilerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle mesajlar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Atatürk milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında somut hale getirmiş bir liderdir. O ve yol arkadaşları sonraki kuşaklara sadece bir vatan emanet etmekle kalmamış, uğruna can verme kararlılığına sahip olduğumuz milli bir ülkü ve milli bir irade bırakmışlardır" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında "Atatürk, kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişiklikler gerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır" dedi.
dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, 'Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in bânisi Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygı ve şükrânla
anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak onun milletimizle birlikte yedi
düvele karşı verdiği mücadeledeki liderliğini örnek alarak ülkemizin milli
menfaatlerini daima önde tutmak; tam bağımsızlık, onurlu bir gelecek, bilimsel
ilerleme ve kalkınma mirasına sahip çıkmaktır' ifadelerini kullandı.
'TAM BAĞIMSIZLIK İDEAİLİNİ ŞAHSINDA SOMUT HALE GETİRMİŞTİR'
Şentop, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
'Atatürk milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında somut hale getirmiş bir
liderdir. O ve yol arkadaşları sonraki kuşaklara sadece bir vatan emanet etmekle
kalmamış, uğruna can verme kararlılığına sahip olduğumuz milli bir ülkü ve milli
bir irade bırakmışlardır. Bütün dünya karmaşa içinde çalkalanırken bugün, ülkemiz
barış ve huzur içerisinde geleceğe doğru yürüyorsa, bu durum, onun liderliğinde
Milli Mücadele kahramanlarının önümüze koyduğu hedef, vizyon ve bizlerin bu
uğurda kararlı mücadelesiyle mümkün olmaktadır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki,
milletimiz, tam bağımsız ve yeniden büyük Türkiye ideali yolunda ebediyete kadar
azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünde bir kez
daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şâd olsun.'
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN 10 KASIM MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında 'Atatürk,
kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaş
uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişiklikler
gerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim
üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır' dedi.
Bakan Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü sebebiyle mesaj
yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında Atatürk'ü rahmetle andığını belirterek 'Değerli Silah
ve Mesai Arkadaşlarım; İlkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve
yüreğinde yaşayan, Millî Mücadelenin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında
rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Asil milletimizin en zor şartlar altında dahi
bağımsızlığından vazgeçmeyeceğine inanan, milletimize önderlik ederek 'Ya
istiklâl ya ölüm!' ilkesi ile başlattığı millî mücadeleyi zafere taşıyan ve bu zaferi
Cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk; sadece Türk tarihinin değil, aynı zamanda
dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir' ifadelerini
kaydetti.
'TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ASİL MİLLETİMİZE MİRAS BIRAKMIŞTIR'
Bakan Akar, Atatürk'ün Türkiye Cumhireyeti'ni emanet bıraktığını söyleyerek yayımladığı
mesajın devamında şunları dile getirdi:
'Atatürk, kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaş
uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişiklikler
gerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim
üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır. Bizler
de Ata'mızdan emanet aldığımız bağımsızlık mücadelemizin, millî birliğimizin ve
çağdaşlık yolunda atılan adımların simgesi olan Cumhuriyetimizi, yüzüncü yaşına
yaklaşırken geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz demeden, yılmadan
yorulmadan var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en
kapsamlı ve en yoğun operasyonlarını yaptığımız bu dönemde; başta FETÖ,
PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi
vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her
türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışıyla
mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve
menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun azim ve kararlılıkla korumaktayız. Aynı
zamanda atalarımızdan aldığımız ilhamla dünyanın birçok coğrafyasında barışa ve
istikrara katkı sunmaktayız. Onun kurduğu ve bugün bölgesel ve küresel anlamda
etkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti; köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin,
caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
Aziz Atatürk, Ruhun şad olsun.'