Sıfır karbon emisyonu hedefi! DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu: 2021 yıl sonu hedefini geçtik

'TAKVİMİN ÖNÜNDEYİZ'Takvimin ilerisinde olduklarını söyleyen Haluk Kalyoncu, 'Bizim 2021 yıl sonu hedefimiz 400 megavatlık bir enerji üretimini yakalamaktı. Yani şebekeye arz edilen elektrik üretimi. Biz onun önüne geçtik. Çok şükür 500 megavat güneş enerjisinden elektrik üretimini ülkemiz enerji şebekesine sağlıyor durumdayız. Şu anda Konya Karapınar'da, yurt dışından uluslararası görüşmelerde santrali ziyarete gelen misafirlerimizin kullandığı bir ifadeyi size söylemek istiyorum: Burası güneş okyanusu diyorlar.' ifadelerini kullandı.'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM OLDU'Kalyoncu, şunları söyledi:'Gerçekten ülkemizde çok değerli güzel bir yatırım oldu. Özellikle yenilenebilir enerji alanında, bu gönüşüme öncülük edecek bir santralimiz hayata geçiyor. Bu bizim açımızdan çok onur verici, ülkemize bölye bir yenilenebilir enerji yatırımını kazandırdığımız için.'