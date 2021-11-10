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Seyahat edenler dikkat: Herkesin başına gelebilir! 32 bin lira tazminat kazandılar

İzmir'de Tüketici Mahkemesi sık sık seyahat edenleri ilgilendiren flaş bir karara imza attı. Mahkeme seyahat acentesine dava açan 4 yolcuya 32 bin 672 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ekleme: 10.11.2021 - 17:18 Güncelleme: 10.11.2021 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Seyahat edenler dikkat: Herkesin başına gelebilir! 32 bin lira tazminat kazandılarİzmir 6. Tüketici Mahkemesi, 4 kişinin İtalya tatili dönüşü uçaktaki koltuklarının başka kişilere satılması ve mağduriyetlerinin giderilmemesi nedeniyle bilet satışı yapan seyahat acentesi aleyhine açtığı davayı haklı bularak toplam 32 bin 672 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

'BİLETİNİZ VAR ANCAK UÇAKTA YERİNİZ GÖRÜNMÜYOR'

İzmir'de yaşayan avukat Selim Balku, 12 Temmuz 2018'de arkadaşlarıyla Milano'ya gitti. 3 gün sonra Türkiye'ye dönüş biletleri bulunan Balku ve arkadaşları havalimanında biletleri ilettiklerinde 'Biletiniz var ancak bilmediğimiz bir sebepten dolayı uçakta yeriniz görünmüyor' yanıtını aldı.

4 YENİ BİLET İSTEDİLER

Uçağa alınmayan Balku ve arkadaşları aynı uçaktan 4 yeni bilet almak istedi. Uçağın dolu olması gerekçesiyle bu talepleri de reddedilen ekip 1,5 gün daha fazla kentte kaldı ve 8 bin lira uçak bileti parası vererek Türkiye'ye döndü.
Mağduriyetlerinden dolayı ücret iadesi isteyen ekibe yabancı havayolları şirketince iade yapılacağı söylendi. Aradan geçen zamanda zararlarının karşılanmaması üzerine Balku ve arkadaşları, bilet satışı yapan seyahat acentesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİN DAVACILARA ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda müşteki tarafın tazminat hakkı, otel konaklaması ücreti, dönüş uçak bileti, kaçırılan iç hat aktarmalı uçuş bileti ücretlerinin davacılara ödenmesi yönünde görüş belirtildi.

Mahkeme, kararında bilirkişi raporuna itibar ederek havayolu sisteminde rezervasyonun görünmemesinin acentenin hatalı işleminden kaynaklandığı, hatanın telafi edilmesi için girişimlerde bulunulmadığına dikkat çekti.

İzmir 6. Tüketici Mahkemesi, 'davacıların dinlenme, gezi amacı ile gittikleri yabancı ülkeden firmanın kusuru nedeni ile geç dönmek zorunda kaldıkları, gerek çocuklarından uzak kaldıkları gerek mesleki olarak yapmaları gereken işlemler kapsamında müvekkillerine karşı zor durumda kaldıkları' gerekçeleriyle davacılara maddi tazminat 4 bin 168 lira, manevi tazminat olarak da 4 bin liranın 15 Temmuz 2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 4 davacıya ayrı ayrı vermesine karar verdi.

Davacılardan Selim Balku, AA muhabirine Türkiye'ye dönüş için gittikleri havalimanında mağdur olduklarını, şirketin de hatalarını telafi için hiçbir girişimde bulunmadığını söyledi.

FAİZİYLE BERABER YAKLAŞIK 80 BİN LİRA

Uçağa alınmamalarının ardından iyi bir muameleyle karşılaşmadıklarını savunan Balku, şunları kaydetti:

'Bizim koltuğumuzu başkalarına verdiniz, bize başka bir koltuk verin' dedik. Öğrendik ki yoğun dönem olduğu için birçok koltuk birçok yolcuya satılmış ve uçakta yer yok. Bütün uçaklar doluydu. O gün dönemedik. 3-5 ay önceden cüzi miktarlarla rezervasyon yapabileceğimiz otele dünyanın parasını verdik. 1 günün ciddi maddi külfeti oldu. 30 saat sonra anca dönebildik. Başka bir havayolu ile almış olduğumuz bilet ile bugünün bedeliyle 7-8 katı fazla bilet parası vererek gelebildik. Oradaki 1 günlük kaybımı belki telafi etmeyecek ama 1 haftalık tatil yapacak kadar tazminat kazandım. 1 günlük gecikmenin maliyeti olarak 4 kişi ortalama faiziyle toplam 80 bin lira civarında hak ediş elde ettik.'
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