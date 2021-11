Samuray kılıcıyla öldürmüştü: Başak Cengiz'in katili tutuklandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, hiç tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktürk Boz, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti.28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz gözaltına alındı.Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu,TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİfadesi alınan Boz, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.