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Rum ırkçılığı hortladı: Okul duvarında terör örgütü propagandası

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan bir okulun duvarına, terör örgütü EOKA'yı öven ve Türkleri hedef alan ırkçı sözler yazıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı ırkçılığa ilişkin açıklama yaparak olayı kınadı. Açıklamada olayın, Rum gençlere tarihi gerçeklerin çarptırılarak öğretilmesi ve genç beyinlere düşmanlık tohumlarının ekilmesinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Rum ırkçılığı hortladı: Okul duvarında terör örgütü propagandası
Ekleme: 10.11.2021 - 20:46 Güncelleme: 10.11.2021 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Rum ırkçılığı hortladı: Okul duvarında terör örgütü propagandası
Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Teknik Okulu'nun duvarlarına “EOKA yeniden”, “Türkler dışarı”, “Kıbrıs Yunan toprağıdır” şeklinde sloganlar yazıldı.
KKTC Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rum kesiminde Lefkoşa Teknik Okulunun duvarlarına ırkçı ve saldırgan ifadeler yazıldığının öğrenildiği belirtildi.

"GENÇ BEYİNLERE DÜŞMANLIK TOHUMLARI EKİLMESİNİN BİR SONUCU"
Açıklamada, Ada'nın iki halkından biri olan Kıbrıs Türk halkına karşı giderek artan tahammülsüzlüğün Rum eğitim sisteminde Rum gençlere tarihi gerçeklerin çarptırılarak öğretilmesi ve genç beyinlere düşmanlık tohumlarının ekilmesinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

"HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"
Rum liderliğinin bu eylemi gerçekleştiren çağ dışı zihniyetteki vandalları tespit ederek cezalandırmadığı sürece Rum kesimindeki bu gibi eylemlerin sonlanmayacağının aşikar olduğu kaydedilen açıklamada, yüzyıllardır Ada'da varlığını sürdüren ve Ada'nın iki sahibinden biri olan Kıbrıs Türk halkının mevcudiyetine karşı Rum kesiminde gösterilen hoşgörüsüzlüğün gün geçtikçe arttığının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Rum liderliğinin Ada'daki iki halk arasındaki ilişkileri zehirleyen süregelen açıklamalarının da bu yıkıcılığı körüklediği şüphe götürmez bir gerçektir. Söz konusu eylemi şiddetle kınıyor, duvarlardaki yazıların bir an evvel silinmesini ve bu eylemin faillerinin en kısa zamanda bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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Rum ırkçılığı hortladı: Okul duvarında terör örgütü propagandası
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