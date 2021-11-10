Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'su Albert Bourla, Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Atlantic Council'in CEO'su Frederick Kempe ile Salı günü yaptığı konuşmada, küçük bir grup insanın aşıyla ilgili endişeleri olanları yanlış yönlendirmek için bilerek yanlış bilgi servis ettiğini söyledi.İKİ GRUP DA KORKUYORBourla, iki tür insan olduğunu söyledi; Aşılanmış insanlarla Aşı konusunda şüpheci olanlar. Ve iki kesim de korkuyor. Pfizer CEO'su, 'Aşı olanlar, hastalıktan korkuyorlar ve aşı olmayan kesimin kendileri için riski artırdığına inanıyor. Aşı olmayanlar ise, aşıdan korkuyorlar ve aşı yaptırmaları için baskı yapan insanlara kızgınlar' diye ekledi.TÜM ÇABALARA RAĞMEN YANLIŞ BİLGİ AKIŞI SÜRÜYORPandeminin başlangıcından bu yana sosyal medya platformlarını saran yanlış bilgiler, aşıların ve Kovid-19'un arkasında duran modern bilime karşı şüphe uyandırdı.Eylül ayında YouTube yanlış bilgilendirmeyi engelledi ve aşı karşıtı içeriği yasakladı ancak son raporlara göre aşı ile ilgili yanlış bilgiler çevrimiçi platformlarda yayılmaya devam ediyor.TEK ENGEL AŞI TEREDDÜTÜ4 Kasım itibariyle, ABD'de yaklaşık 427 milyon aşı uygulandı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından toplanan verilere göre, ABD nüfusunun yaklaşık %58.2'sini oluşturan 193 milyondan fazla insan tam olarak aşılandı.Bourla, nüfusun geri kalanının Kovid-19'a karşı aşılanmasıyla hayatın birçok insan için normale dönebileceğine inandığını söyledi. Bourla, 'Yeni yaşam biçimi ile mevcut yaşam biçimi arasında duran tek engel aşı konusunda tereddüt etmektir' dedi.