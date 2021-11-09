Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet siyaset gündemini meşgul eden konuları irdelemeye devam ediyor. Saat 23.30 itibariyle Beyaz TV ekranlarında izleyici ile buluşan Osman Gökçek Sürmanşet programında önemli gündem başlıklarını ele aldıİşte Osman Gökçek'in konuşmasının satır başları;'Kılıçdaroğlu'na Kandil'den teröristler övgü yağdırıyor''Kılıçdaroğlu'nun dediği ile yaptıkları birbirini tutmuyor. 'Kandili başlarına yıkacağım' diyor ama tezkere süreci içerisinde Kandil'den CHP'ye iltifatlar geliyor.(Kılıçdaroğlu'nun SKK'nın başında olduğu dönem) Dönemin gazetesinde SKK'da PKK'lı kadrolaşma adlı bir haber yapılıyor. Kılıçdaroğlu PKK'lı olan kişilere o dönemde de SKK içinde kadrolaşma veriyor. Şimdi Kandil'i yerle yeksan edeceğiz sözleri çok inandırıcı gelmiyor. Kılıçdaroğlu'nun o dönem işe aldığı kişilerin hepsi PKK veya DHKP-C gibi terör örgüt üyeliklerinden dolayı ceza almış kişilerin yakınlarıdır. Kılıçdaroğlu'na soruyorum eğer Kandil'i başlarına yıkacaksanız Kendi SSK döneminizde bunları neden işe aldınız? PYD'yi terör örgütü olarak görmeyen bir yapının Kandil'i bombalaması da düşünülemez zaten. Artık CHP ve HDP tek bir parti haline geldi.'CHP'nin Kandil iki yüzlülüğü!CHP'nin ikiyüzlülüğünü Özgür Özel'in geçmiş bir konuşması ile gözler önüne seren Osman Gökçek CHP'nin duruma göre renk değiştirdiğini söyledi. Gökçek; 'Cumhur İttifakı Kandil'e operasyon yapacağını söylediği zaman bu bir seçim yatırımı ama CHP söylediği zaman Özel'den hiç ses çıkmıyor. Ortama göre renk değiştiriyor.' diye konuştu.Osman Gökçek; 'Lütfü Türkkan partisini çok büyük sıkıntıya soktu''Lütfü Türkkan küfür etmediğini söylüyor. Bu kamera görüntüleri olmasaydı biz bunu görmeseydik ve şehit yakını deseydi ki 'benim bacıma küfür etti' demekki siz yalan söyleyecektiniz. Bu görüntülerden bir haberdiniz ki böyle bir şey söyleyebildiniz bu vatandaşı kandırmak değil midir? Türkkan özür dilemek yerine sanki hiç küfür etmemiş gibi davranmaya kalkıyor. İstifa etmeme sebebi de şu; Bu kulisi de Türkiye'de ilk kez ben veriyorum. Lütfü Türkkan uzaklaştırma cezası alacak disiplin kurulundan. Yaklaşık iki üç ay Ankaraya'ya gelmeyecek ve sular durulduktan sonra da geri dönecek. İYİ Partililer de kendi açılarından bu durumdan çok rahatsız. Ama Türkkan'ı da gönderemiyorlar. Çünkü gönderirlerse ve Türkkan İYİ Parti hakkında konuşmaya başlarsa İYİ Parti için hiç iyi olmaz.'Chp, şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı! Osman Gökçek; 'Faik Öztrak utanmalıdır''Öztrak , Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği vatandaşın İzmir'den kalkıp Bingöl'e provokasyon için geldiğini söylüyor. Ama Bingöl'de yaşıyor ve Bingöl'de inşaat işçisi olarak çalışmaya devam eden bir vatandaş. Öztrak'ın bu lafından dolayı utanması gerekiyor. Zaten CHP tezkereye 'hayır' diyerek şehitlerin karşısında olduğunu da göstermiştir. CHP eşittir HDP. HDP hangi bedeli ödemesini isterse CHP o bedeli ödeyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek.'Meral Akşener'den akıl almaz üslup! Osman Gökçek: 'Sayın Akşener'e hiç yakıştıramadım'Akşener'in şehit ailesine hakaret içeren konuşmasıyla ilgili tepki gösteren Gökçek; İYİ Parti ile ilgili şok üstüne şok yaşıyoruz. Akşener'in böyle bir üslupta konuşmasını hiç yakıştıramadım. Akşener'in toplum önünde bu lafları söylemesini çok yanlış buluyorum.Bu laflardan dolayı özür beklerken hakaret ediliyor. Bu çok enteresan bir durum.'Osman Gökçek; 'İmamoğlu ve Yavaş arasında bir kapışma var'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'dan çok diğer illerde geziyor. Ama vatandaş ona İstanbul'a hizmet etsin diye oy verdi. Kemal Kılıçdaroğlu bu kişiyi nasıl durduracak. İşini yapmasını istiyor ama yapmıyor. Sel oluyor Bodrum'da tatilde, deprem oluyor kayağa gidiyor. PR işlerinde ona yardımcı olan Murat Ongun'a 45 bin TL maaş veriyor.Bu hizmetsizlikten dolayı İstanbul ve Ankara'yı kaybetme ihtimalleri çok yüksek. İmamoğlu Rahmetli Kadir Topbaş'ın icraatleri kendim yaptım diye isimlerini değiştiriyor.'Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere şikayet mektubu! Osman Gökçek: 'Sürekli olarak ülkemizi yurtdışına şikayet ediyorlar''Anlam veremediğim şekilde Türkiye'yi yurtdışına şikayet etmek gibi bir hareketleri var. Kanal İstanbul'u yurtışına şikayet ediyorlar, kayyum atamalarını yurtdışına şikayet ediyorlar. Sizin amacınız ne? Siz Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan insanlar değil misiniz?'Mansur Yavaş'a göre Beyaz Tv muhabiri dövülmedi, sadece itiş kakış oldu!'Kitre bebek yolsuzluğundan sonra Beyaz TV muhabirlerimizin oraya gidip soru sormasından daha doğal ne olabilir.Masur Yavaş'a soruyorum. 50 kişi sizi bu şekilde dövse buna yine de 'itiş kakış' der miydiniz? Bu diktatör yaklaşımıyla basın mensuplarını dövdürerek ne kazanmak istiyor?'