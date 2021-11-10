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Oğuzhan Uğur 10 Kasım'da Araplara faşistçe sözler sarf etti: Hava saldırısı falan sanmıştır garipler

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un YouTuber oğlu Oğuzhan Uğur'dan yine ırkçı bir paylaşım geldi. İslam'a karşı skandal açıklamalarıyla tepkilerin odağında olan YouTuber, Araplara karşı ırkçı ifadeler kullandı. Haberin detayları...

Oğuzhan Uğur 10 Kasım'da Araplara faşistçe sözler sarf etti: Hava saldırısı falan sanmıştır garipler
Ekleme: 10.11.2021 - 17:25 Güncelleme: 10.11.2021 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Oğuzhan Uğur 10 Kasım'da Araplara faşistçe sözler sarf etti: Hava saldırısı falan sanmıştır garipler
YouTuber Oğuzhan Uğur, 10 Kasım ile ilgili yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mültecileri hedef aldı.

Uğur'un Twitter paylaşımı şöyle:




Irkçı Uğur kısa süre sonra söz konusu skandal paylaşımını sildi.

İSLAM VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Ağustos'ta İslami değerlere hakaret eden Oğuzhan Uğur hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

Uğur, BaBaLa TV isimli YouTube kanalında İslam ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) sünnetiyle dalga geçti. Pinç'in yeni sezon tanıtımında sünneti aşağılayan Uğur, kısa videosunda Müslümanları yanlış yansıtarak algı yapmaya çalıştı.

Sığınmacı ve mülteci düşmanlığını körüklemek için yayınlar yapan Uğur, gerçeklikten kopuk beyanlarıyla tepki çekmeye devam ediyor.

SAVCI KARŞISINDA SÜT DÖKMÜŞ KEDİ

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında devam eden soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Uğur iddiaları reddederek geri adım atmıştı: 'Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa “tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik'
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